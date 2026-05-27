Білецький: наступні 6 місяців стануть вирішальним періодом війни – Україна має шанс перехопити ініціативу та зміцнити позиції для переговорів

Найближчі шість місяців стануть поворотним моментом у війні з Росією, вважає бригадний генерал, командувач Третього армійського корпусу Андрій Білецький.

В інтерв’ю Reuters він висловив думку, що українські Сили оборони мають реальну можливість перехопити стратегічну ініціативу на фронті та підійти до можливих мирних переговорів з позиції сили.

"Я вважаю, що наступні шість-дев’ять місяців стануть переломним моментом. Точніше, я вважаю, що наступні шість є найважливішими", – наголосив Білецький.

За оцінкою генерала, російська армія наразі виснажена і не здатна проводити значні наступальні операції. Через серйозний дефіцит особового складу росіяни вже не можуть наступати з такою інтенсивністю, як рік тому.

Білецький повідомив, що українські підрозділи, зокрема його корпус, успішно утримують фланги навколо Слов’янська, змушуючи противника атакувати в лоб і зазнавати значних втрат, зокрема серед польових командирів.

За його словами, якщо українським військам вдасться наростити та утримати наступальний темп протягом найближчих місяців, вони зможуть покращити свої позиції, захопити ключові стратегічні пункти та змусити Росію відмовитися від планів щодо повного захоплення частини Донецької області.

"Потрібно визначити напрямки, де ми можемо покращити позиції та взяти під контроль стратегічні точки. І вже тоді говорити з росіянами про справді стабільне перемир’я – з позиції сили, а не слабкості", – заявив він.

Бригадний генерал також звернув увагу на технологічний аспект війни. Україна лідирує у розвитку безпілотних наземних транспортних засобів та важких бомбардувальних дронів. Білецький прогнозує, що вже цього року відбудеться нова "революція" у веденні бойових дій, яка дозволить проводити більш креативні комбіновані операції зі збереженням людських ресурсів. Третій армійський корпус, за його словами, стане яскравим прикладом такого підходу.

Він зазначив, що хоча ще зарано остаточно оцінювати нещодавні успіхи Сил оборони, Україна вже може використовувати їх для продовження ударів середньої дальності та обережного просування вперед.

Раніше Білецький заявив про плани корпусу замінити третину піхоти роботами.