Інтерфакс-Україна
17:23 27.05.2026

Білецький: наступні 6 місяців стануть вирішальним періодом війни – Україна має шанс перехопити ініціативу та зміцнити позиції для переговорів

Фото: 3 армійський корпус / Хартія

Найближчі шість місяців стануть поворотним моментом у війні з Росією, вважає бригадний генерал, командувач Третього армійського корпусу Андрій Білецький.

В інтерв’ю Reuters він висловив думку, що українські Сили оборони мають реальну можливість перехопити стратегічну ініціативу на фронті та підійти до можливих мирних переговорів з позиції сили.

"Я вважаю, що наступні шість-дев’ять місяців стануть переломним моментом. Точніше, я вважаю, що наступні шість є найважливішими", – наголосив Білецький.

За оцінкою генерала, російська армія наразі виснажена і не здатна проводити значні наступальні операції. Через серйозний дефіцит особового складу росіяни вже не можуть наступати з такою інтенсивністю, як рік тому.

Білецький повідомив, що українські підрозділи, зокрема його корпус, успішно утримують фланги навколо Слов’янська, змушуючи противника атакувати в лоб і зазнавати значних втрат, зокрема серед польових командирів.

За його словами, якщо українським військам вдасться наростити та утримати наступальний темп протягом найближчих місяців, вони зможуть покращити свої позиції, захопити ключові стратегічні пункти та змусити Росію відмовитися від планів щодо повного захоплення частини Донецької області.

"Потрібно визначити напрямки, де ми можемо покращити позиції та взяти під контроль стратегічні точки. І вже тоді говорити з росіянами про справді стабільне перемир’я – з позиції сили, а не слабкості", – заявив він.

Бригадний генерал також звернув увагу на технологічний аспект війни. Україна лідирує у розвитку безпілотних наземних транспортних засобів та важких бомбардувальних дронів. Білецький прогнозує, що вже цього року відбудеться нова "революція" у веденні бойових дій, яка дозволить проводити більш креативні комбіновані операції зі збереженням людських ресурсів. Третій армійський корпус, за його словами, стане яскравим прикладом такого підходу.

Він зазначив, що хоча ще зарано остаточно оцінювати нещодавні успіхи Сил оборони, Україна вже може використовувати їх для продовження ударів середньої дальності та обережного просування вперед.

Раніше Білецький заявив про плани корпусу замінити третину піхоти роботами.

Теги: #війна #ініціатива #білецький

13:31 27.05.2026
Інформація про те, що нібито Зеленський доручив готуватися до ще 2-3 років війни, є вкидом – радник

09:45 27.05.2026
ISW: Росія може використати Білорусь для ударів по логістичних маршрутах України

20:49 26.05.2026
Зеленський: Ми раді бачити в Україні будь-кого, з будь-якої держави, але піднімаємо питання повернення українців

18:46 26.05.2026
Командувач СБС повідомив про плани відповіді Білорусі, якщо та вступить у війну на боці РФ: перші 500 цілей вже на олівці

13:09 26.05.2026
Китай закликає "всі сторони" до деескалації ситуації у російсько-українській війні та до відновлення діалогу – МЗС

11:48 26.05.2026
Інформація про захоплення с.Рясне на Сумщині не відповідає дійсності – 14 Армійський корпус

11:37 26.05.2026
Генштаб ЗСУ: Уражено командні пункти, логістику противника, підтверджено зупинку роботи НПЗ "Сызранский"

09:06 26.05.2026
ППО України збила 111 зі 122 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання 9 безпілотників на 11 локаціях

06:52 26.05.2026
Рубіо та Лавров провели телефонну розмову щодо російсько-української війни – Держдеп США

01:54 26.05.2026
Сили оборони відбили з початку доби 210 ворожих атак – Генштаб

