Київ знає про 2871 білоруса-контрактника в РФ, щодо 440 з них відомо про загибель або зникнення безвісти – Коордштаб

Станом на травень 2026 року українській стороні відомі персональні дані 2871 громадянина Білорусі, які підписали контракти з Міністерством оборони РФ, аби брати участь у бойових діях проти України, повідомив секретар Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Дмитро Усов.

Як повідомляє проєкт ГУР Міноборони України "Хочу жить", про це Усов заявив під час зустрічі із лідером білоруської опозиції Світланою Тихановською та її командою у вівторок.

"Станом на травень 2026 року встановлено персональні дані 2871 громадянина Білорусі, який підписав контракти з МО РФ. Як мінімум щодо 440 з них відомо про загибель або зникнення безвісти. Через чат-бот "Хочу знайти" отримано 520 заявок щодо зниклих безвісти осіб, у яких вказана національність білорус", – розповів Усов.

У рамках візиту представники делегації змогли поспілкуватися з військовополоненими громадянами Білорусі, які брали участь у бойових діях за Росії. За словами Тихановської, їхня участь не відображає позицію значної частини білоруського суспільства. Вона наголосила, що опозиція продовжує зусилля, спрямовані на недопущення втягування Білорусі у повномасштабну війну.

Також Тихановська подякувала Координаційному штабу за участь у звільненні білоруських політв’язнів у грудні 2025 року.