Інтерфакс-Україна
Події
17:19 27.05.2026

Київ знає про 2871 білоруса-контрактника в РФ, щодо 440 з них відомо про загибель або зникнення безвісти – Коордштаб

1 хв читати
Київ знає про 2871 білоруса-контрактника в РФ, щодо 440 з них відомо про загибель або зникнення безвісти – Коордштаб
Фото: t.me/Koord_shtab

Станом на травень 2026 року українській стороні відомі персональні дані 2871 громадянина Білорусі, які підписали контракти з Міністерством оборони РФ, аби брати участь у бойових діях проти України, повідомив секретар Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Дмитро Усов.

Як повідомляє проєкт ГУР Міноборони України "Хочу жить", про це Усов заявив під час зустрічі із лідером білоруської опозиції Світланою Тихановською та її командою у вівторок.

"Станом на травень 2026 року встановлено персональні дані 2871 громадянина Білорусі, який підписав контракти з МО РФ. Як мінімум щодо 440 з них відомо про загибель або зникнення безвісти. Через чат-бот "Хочу знайти" отримано 520 заявок щодо зниклих безвісти осіб, у яких вказана національність білорус", – розповів Усов.

У рамках візиту представники делегації змогли поспілкуватися з військовополоненими громадянами Білорусі, які брали участь у бойових діях за Росії. За словами Тихановської, їхня участь не відображає позицію значної частини білоруського суспільства. Вона наголосила, що опозиція продовжує зусилля, спрямовані на недопущення втягування Білорусі у повномасштабну війну.

Також Тихановська подякувала Координаційному штабу за участь у звільненні білоруських політв’язнів у грудні 2025 року.

Теги: #міноборони_рф #білоруси #коордштаб #хочу_жить

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:15 25.05.2026
Понад 90 білорусів віддали своє життя, борючись на боці України проти РФ – Сибіга

Понад 90 білорусів віддали своє життя, борючись на боці України проти РФ – Сибіга

14:25 25.05.2026
Україна запускає інформресурс для викриття російської системи вербування іноземних громадян на війну

Україна запускає інформресурс для викриття російської системи вербування іноземних громадян на війну

17:34 07.05.2026
НОК засуджує рішення МОК щодо повернення білоруських атлетів до змагань під нацсимволікою

НОК засуджує рішення МОК щодо повернення білоруських атлетів до змагань під нацсимволікою

17:27 07.05.2026
МОК рекомендує зняти обмеження на участь білорусів у змаганнях

МОК рекомендує зняти обмеження на участь білорусів у змаганнях

13:48 29.04.2026
Координаційний штаб анонсував запуск проєкту для зупинення рекрутингу іноземців до лав російської армії

Координаційний штаб анонсував запуск проєкту для зупинення рекрутингу іноземців до лав російської армії

12:41 29.04.2026
Україна призупинила рекрутинг іноземців в армію РФ у 36 країнах світу за 2025-26рр. – Координаційний штаб

Україна призупинила рекрутинг іноземців в армію РФ у 36 країнах світу за 2025-26рр. – Координаційний штаб

15:04 09.04.2026
1000 тіл повернуто в Україну в рамках репатріаційних заходів з РФ

1000 тіл повернуто в Україну в рамках репатріаційних заходів з РФ

17:15 30.03.2026
Коордштаб: РФ завербувала на війну проти України понад 27 тисяч іноземців зі 135 країн світу

Коордштаб: РФ завербувала на війну проти України понад 27 тисяч іноземців зі 135 країн світу

17:07 22.02.2026
У Куп’янську троє росіян здалися в полон через проєкт "Хочу жить" – КШППВ

У Куп’янську троє росіян здалися в полон через проєкт "Хочу жить" – КШППВ

15:04 31.12.2025
Понад 10 тис. російських солдатів побували у полоні в Україні, 40% з них мають судимості - проєкт "Хочу жить"

Понад 10 тис. російських солдатів побували у полоні в Україні, 40% з них мають судимості - проєкт "Хочу жить"

ВАЖЛИВЕ

В ОП підтвердили, що Зеленський надіслав США листа щодо нестачі ППО

Інформація про те, що нібито Зеленський доручив готуватися до ще 2-3 років війни, є вкидом – радник

У Києві відкрито представництво демократичної Білорусі – Тихановська

В Одесі затримали священника УПЦ (МП), підозрюваного у наведенні ракет РФ, – СБУ

Шмигаль: Норвегія надасть EUR40 млн гранту на підтримку енергетичної стійкості України

ОСТАННЄ

Посольство Естонії продовжує працювати у Києві, попри погрози РФ ударами

До 11 осіб, серед них – діти, зросла кількість постраждалих на Одещині – ОВА

ЗСУ спростували інформацію про нібито захоплення с. Гранів на Харківщині

Засуджено на 15 років тюрми 11 зрадників, які воювали проти ВСУ на Донеччині – СБУ

Папа Лев про нещодавні удари РФ по Україні: війна не створює безпеки, а лише примножує страждання та ненависть

Реорганізація фактично знищує наш центр - засновник Центру дитячої кардіології та кардіохірургії Ілля Ємець

У МОЗ мають переглянути наказ про реорганізацію Центру дитячої кардіології та кардіохірургії — член-кореспондент Національної академії правових наук Кубко

В ОП підтвердили, що Зеленський надіслав США листа щодо нестачі ППО

Зеленський відзначив державними нагородами воїнів ССО ЗСУ

В Києві цього року зроблять безбар’єрними понад 150 житлових будинків, 205 автобусів, понад 300 переходів - Кличко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА