Посольство Естонії продовжує працювати у Києві, попри погрози РФ ударами

Незважаючи на погрози Росії продовжувати здійснювати повітряні атаки, естонські дипломати не покидають Київ, заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

"Погрожувати дипломатам, іноземцям та цивільним особам є неприйнятним і грубим порушенням Статуту ООН. Спроби Росії залякати лише розкривають її справжнє обличчя. Естонія не скориться перед погрозами. Наше посольство залишається відкритим, наші дипломати залишаються в Києві, і ми продовжуємо твердо стояти пліч-о-пліч з Україною", – написав міністр у Х.

Він додав, що МЗС також передало це повідомлення вчора представнику посольства Росії в Таллінні.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував естонському колезі за цю принципову позицію, наголосивши, що "залякування ніколи не переможе свободу, єдність та міжнародне право".

"У час, коли Росія намагається поширювати страх, Естонія знову демонструє моральну ясність, мужність і справжнє лідерство. Разом ми стоїмо твердо", – написав він у Х.

Як повідомлялося, глава МЗС РФ Сергій Лавров під час телефонної розмови з держсекретарем США Марко Рубіо "офіційно довів" до американської сторони, що російська армія "приступає" до системних ударів по об’єктах у Києві, які нібито використовують для потреб ЗСУ.

25 травня МЗС РФ заявило про намір "послідовно завдавати системних ударів" по підприємствах українського оборонно-промислового комплексу, зокрема в Києві. Також у заяві згадуються можливі удари по "центрах ухвалення рішень" та командних пунктах. Окремо МЗС РФ попередило іноземних громадян та дипломатичні місії про необхідність покинути Київ, а жителів столиці – уникати об’єктів військової та адміністративної інфраструктури.

Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що російські погрози нових ударів по Києву мають на меті залякати західних дипломатів, але Україна не очікує, що цей шантаж спрацює.