До 11 осіб, серед них – діти, зросла кількість постраждалих на Одещині – ОВА

Кількість постраждалих через удар російського безпілотника в Одеському районі зросла до 11 людей, серед них двоє дітей, повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки по Одеському району збільшилася до 11. З них вісім госпіталізовано. Серед постраждалих шестеро чоловіків, троє жінок та двоє дітей віком 11 та 12 років", – написав він у Телеграм.

За його словами, у постраждалих зафіксовано осколкові поранення, опіки, акубатравми, поранення кінцівок, черепно-мозкові травми, а також гострі стресові реакції.

Стан трьох постраждалих лікарі оцінюють як важкий.

Медики надають постраждалим всю необхідну допомогу.