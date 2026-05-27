ЗСУ спростували інформацію про нібито захоплення с. Гранів на Харківщині

Повідомлення російських ресурсів про нібито захоплення с. Гранів (Дергачівська громада Харківської обл.) та "знищення" підрозділів 58-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ не відповідає дійсності, заявили у 14-му армійському корпусі ЗСУ.

"Ворог продовжує кволі спроби інформаційних акцій, поширюючи чергову порцію брехні. Повідомлення російських ресурсів про нібито захоплення села Гранів Дергачівської громади Харківської області військовослужбовцями зс рф та "знищення" підрозділів 58-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ не відповідає дійсності", – йдеться у повідомленні корпусу в соцмережах.

Військові наголосили, що підрозділи Сил оборони України тримають визначені рубежі оборони, стримують наступальні дії противника та завдають йому відчутних втрат в особовому складі й техніці.

"Всі заяви окупаційних пабліків про "обстріли власних підрозділів", "успішні штурми" та "ближні бої" є вигаданими елементами інформаційної кампанії, яка має на меті приховати власні провали, деморалізувати українське суспільство та створити чергову "перемогу в кредит". Село Гранів перебуває під контролем Збройних сил України", – підкреслили у ЗСУ.

У 14-му корпусі закликали громадян довіряти виключно офіційним джерелам інформації та не поширювати ворожі фейки.

Врінці в середу у міноборони РФ заявили про начебто окупацію с. Гранів на Харківщині.