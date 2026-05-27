Інтерфакс-Україна
Події
17:09 27.05.2026

ЗСУ спростували інформацію про нібито захоплення с. Гранів на Харківщині

1 хв читати
ЗСУ спростували інформацію про нібито захоплення с. Гранів на Харківщині
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Повідомлення російських ресурсів про нібито захоплення с. Гранів (Дергачівська громада Харківської обл.) та "знищення" підрозділів 58-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ не відповідає дійсності, заявили у 14-му армійському корпусі ЗСУ.

"Ворог продовжує кволі спроби інформаційних акцій, поширюючи чергову порцію брехні. Повідомлення російських ресурсів про нібито захоплення села Гранів Дергачівської громади Харківської області військовослужбовцями зс рф та "знищення" підрозділів 58-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ не відповідає дійсності", – йдеться у повідомленні корпусу в соцмережах.

Військові наголосили, що підрозділи Сил оборони України тримають визначені рубежі оборони, стримують наступальні дії противника та завдають йому відчутних втрат в особовому складі й техніці.

"Всі заяви окупаційних пабліків про "обстріли власних підрозділів", "успішні штурми" та "ближні бої" є вигаданими елементами інформаційної кампанії, яка має на меті приховати власні провали, деморалізувати українське суспільство та створити чергову "перемогу в кредит". Село Гранів перебуває під контролем Збройних сил України", – підкреслили у ЗСУ.

У 14-му корпусі закликали громадян довіряти виключно офіційним джерелам інформації та не поширювати ворожі фейки.

Врінці в середу у міноборони РФ заявили про начебто окупацію с. Гранів на Харківщині.

Теги: #зсу #харківщина #спростування

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:31 27.05.2026
Інформація про те, що нібито Зеленський доручив готуватися до ще 2-3 років війни, є вкидом – радник

Інформація про те, що нібито Зеленський доручив готуватися до ще 2-3 років війни, є вкидом – радник

11:48 26.05.2026
Інформація про захоплення с.Рясне на Сумщині не відповідає дійсності – 14 Армійський корпус

Інформація про захоплення с.Рясне на Сумщині не відповідає дійсності – 14 Армійський корпус

09:06 26.05.2026
ППО України збила 111 зі 122 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання 9 безпілотників на 11 локаціях

ППО України збила 111 зі 122 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання 9 безпілотників на 11 локаціях

16:15 25.05.2026
Кількість постраждалих в Дергачах збільшилася до 23 – Синєгубов

Кількість постраждалих в Дергачах збільшилася до 23 – Синєгубов

12:02 25.05.2026
ЗСУ до кінця року щонайменше вдвоє збільшать кількість глибоких ударів по тилу противника – радник міністра оборони

ЗСУ до кінця року щонайменше вдвоє збільшать кількість глибоких ударів по тилу противника – радник міністра оборони

17:12 23.05.2026
"Нафтогаз" повідомляє про пошкодження обладнання та пожежі на об'єктах у Харківській та Полтавській областях

"Нафтогаз" повідомляє про пошкодження обладнання та пожежі на об'єктах у Харківській та Полтавській областях

14:55 23.05.2026
Літня жінка загинула через влучання російського FPV-дрона в цивільне авто на Харківщині – Дергачівська МВА

Літня жінка загинула через влучання російського FPV-дрона в цивільне авто на Харківщині – Дергачівська МВА

14:45 23.05.2026
Троє постраждалих у Балаклії через атаку реактивних БпЛА

Троє постраждалих у Балаклії через атаку реактивних БпЛА

20:26 22.05.2026
Мешканець прифронтової Ківшарівки загинув через удар дрона

Мешканець прифронтової Ківшарівки загинув через удар дрона

16:58 22.05.2026
Адміністратор проросійського ТГ-каналу, який намагався спалити військовий автомобіль, проведе за ґратами 15 років

Адміністратор проросійського ТГ-каналу, який намагався спалити військовий автомобіль, проведе за ґратами 15 років

ВАЖЛИВЕ

В ОП підтвердили, що Зеленський надіслав США листа щодо нестачі ППО

Інформація про те, що нібито Зеленський доручив готуватися до ще 2-3 років війни, є вкидом – радник

У Києві відкрито представництво демократичної Білорусі – Тихановська

В Одесі затримали священника УПЦ (МП), підозрюваного у наведенні ракет РФ, – СБУ

Шмигаль: Норвегія надасть EUR40 млн гранту на підтримку енергетичної стійкості України

ОСТАННЄ

Засуджено на 15 років тюрми 11 зрадників, які воювали проти ВСУ на Донеччині – СБУ

Папа Лев про нещодавні удари РФ по Україні: війна не створює безпеки, а лише примножує страждання та ненависть

Реорганізація фактично знищує наш центр - засновник Центру дитячої кардіології та кардіохірургії Ілля Ємець

У МОЗ мають переглянути наказ про реорганізацію Центру дитячої кардіології та кардіохірургії — член-кореспондент Національної академії правових наук Кубко

В ОП підтвердили, що Зеленський надіслав США листа щодо нестачі ППО

Зеленський відзначив державними нагородами воїнів ССО ЗСУ

В Києві цього року зроблять безбар’єрними понад 150 житлових будинків, 205 автобусів, понад 300 переходів - Кличко

Україна запускає платформу UAfrica Business Council для розвитку економічного партнерства з Африкою

Міністр оборони: Запускаємо "логістичний локдаун" російської армії та масштабуємо middle strike-удари

На Одещині уже постраждало 8 людей, серед них є дитина – Кіпер

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА