17:04 27.05.2026

Засуджено на 15 років тюрми 11 зрадників, які воювали проти ВСУ на Донеччині – СБУ

Служба безпеки України повідомила, що за матеріалами Військової контррозвідки та СБУ засудженні на 15 років ув’язнення з конфіскацією майна 11 мешканців з тимчасово окупованих територій, які воювали проти Сил оборони на східному фронті.

"Українські захисники взяли зловмисників у полон під час боїв на Краматорському, Покровському, Сіверському, Лиманському та Новопавлівському напрямках у 2024 та 2025 роках", – йдеться у повідомленні СБУ у середу телеграм-каналі в середу.

П’ятеро зловмисників виявились мешканцями тимчасово окупованої частини території Донеччини, троє – з тимчасово захопленої частини території Луганщини, двоє – мешканці Криму. Також серед засуджених – мешканець Запорізької області.

Суд визнав зловмисників винними за двома статтями Кримінального кодексу України: чч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Комплексні заходи проводились спільно зі слідчими ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, Управління СБУ в Івано-Франківській області за процесуального керівництва Донецької та Івано-Франківської обласних прокуратур.

Теги: #сбу #колаборанти #військові

13:43 27.05.2026
Викрито розкрадання 2,7 млн грн на будівництві командного пункту ЗСУ на Житомирщині – СБУ

12:32 27.05.2026
СБУ повідомила про підозру найманцю РФ, який катував цивільних під час окупації Київщини

11:44 27.05.2026
Військові й ветерани зможуть отримувати фінпослуги ПриватБанку прямо в медзакладах

09:55 27.05.2026
В Одесі затримали священника УПЦ (МП), підозрюваного у наведенні ракет РФ, – СБУ

09:36 27.05.2026
Петиція до Кабміну про перегляд закону щодо урівнювання виплат для родин загиблих і зниклих безвісти військових набрала 25 тис. голосів

13:46 26.05.2026
СБУ затримала на Одещині мера, який намагався "заробити" на будівництві нової електростанції в регіоні

18:44 25.05.2026
СБУ затримала російського агента, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня

16:46 25.05.2026
Суд призначив тюремні строки учасникам організованої агентурної групи ФСБ, які шпигували для РФ в Одесі – СБУ

15:48 25.05.2026
Організатору поставок українських будматеріалів для окупантів повідомили про підозру

23:48 21.05.2026
Трамп заявив, що США перекинуть до Польщі близько 5 тис. військових

