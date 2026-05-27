Засуджено на 15 років тюрми 11 зрадників, які воювали проти ВСУ на Донеччині – СБУ

Служба безпеки України повідомила, що за матеріалами Військової контррозвідки та СБУ засудженні на 15 років ув’язнення з конфіскацією майна 11 мешканців з тимчасово окупованих територій, які воювали проти Сил оборони на східному фронті.

"Українські захисники взяли зловмисників у полон під час боїв на Краматорському, Покровському, Сіверському, Лиманському та Новопавлівському напрямках у 2024 та 2025 роках", – йдеться у повідомленні СБУ у середу телеграм-каналі в середу.

П’ятеро зловмисників виявились мешканцями тимчасово окупованої частини території Донеччини, троє – з тимчасово захопленої частини території Луганщини, двоє – мешканці Криму. Також серед засуджених – мешканець Запорізької області.

Суд визнав зловмисників винними за двома статтями Кримінального кодексу України: чч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Комплексні заходи проводились спільно зі слідчими ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, Управління СБУ в Івано-Франківській області за процесуального керівництва Донецької та Івано-Франківської обласних прокуратур.