Інтерфакс-Україна
Події
16:59 27.05.2026

Папа Лев про нещодавні удари РФ по Україні: війна не створює безпеки, а лише примножує страждання та ненависть

2 хв читати
Папа Лев про нещодавні удари РФ по Україні: війна не створює безпеки, а лише примножує страждання та ненависть

Папа Римський Лев XIV висловив співчуття та єдність із всіма, хто постраждав від нещодавніх атак під час війни в Україні, та зазначив, що вони були спрямовані проти цивільного населення.

"Я з занепокоєнням стежу за війною в Україні, яка останніми днями різко загострилася… Війна не вирішує проблем, а лише поглиблює їх. Вона не створює безпеки, а лише примножує страждання та ненависть", – написав понтифік в соцмережі Х у вівторок.

Він додав, що "там, де падають ракети та дрони, гинуть надії; руйнуються домівки та храми, а життя невинних людей ламаються".

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга подякував Папі Римському та закликав міжнародну спільноту тиснути на РФ задля завершення війни в Україні.

"Я вдячний понтифіку Леву XIV за те, що він нагадав світові про людську ціну агресії Росії проти України. Кожен зруйнований дім, кожна розбита церква, кожне забране невинне життя – це рана для людства. Ми закликаємо світ сприяти миру та змусити Москву припинити цю війну", – написав він в Х.

Як повідомлялося, внаслідок російської атаки на Київ у ніч проти 24 травня загинуло дві людини, постраждало 87 осіб, серед яких троє неповнолітніх. У столиці пошкоджено майже 300 об’єктів, включно з житловими будинками. У той же день російські війська обстріляли Херсонську область, загинули двоє людей, 16 постраждалих, у Нікопольському районі Дніпропетровської області одна людина загинула, семеро, серед яких тримісячна дівчинка та 4-річний хлопчик, зазнали поранень. 25 травня окупанти атакували Харківську область, де за добу загинули троє та постраждали 33 цивільних.

Теги: #україна #лев_xiv #атаки_рф #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:28 27.05.2026
РФ атакувала три енергооб'єкти на Дніпропетровщині – "ДТЕК"

РФ атакувала три енергооб'єкти на Дніпропетровщині – "ДТЕК"

17:10 27.05.2026
До 11 осіб, серед них – діти, зросла кількість постраждалих на Одещині – ОВА

До 11 осіб, серед них – діти, зросла кількість постраждалих на Одещині – ОВА

15:23 27.05.2026
На Одещині уже постраждало 8 людей, серед них є дитина – Кіпер

На Одещині уже постраждало 8 людей, серед них є дитина – Кіпер

15:00 27.05.2026
Кількість постраждалих на Одещині зросла до п'яти осіб – ОВА

Кількість постраждалих на Одещині зросла до п'яти осіб – ОВА

12:02 27.05.2026
Опитування: 40% українців вважають, що Україна є лідером порівняно з іншими країнами Європи

Опитування: 40% українців вважають, що Україна є лідером порівняно з іншими країнами Європи

11:21 27.05.2026
Росіяни 18 разів обстріляли Донеччину, 6 людей загинули – ОВА

Росіяни 18 разів обстріляли Донеччину, 6 людей загинули – ОВА

08:58 27.05.2026
Ворог обстріляв Херсонщину, одна жертва і 17 постраждалих

Ворог обстріляв Херсонщину, одна жертва і 17 постраждалих

08:12 27.05.2026
Двоє постраждалих через російські обстріли Сумщини – поліція

Двоє постраждалих через російські обстріли Сумщини – поліція

07:46 27.05.2026
Армія РФ атакувала два райони Дніпропетровщини, шестеро поранених

Армія РФ атакувала два райони Дніпропетровщини, шестеро поранених

07:43 27.05.2026
Троє цивільних постраждали через ворожі дронові атаки на Херсонщині

Троє цивільних постраждали через ворожі дронові атаки на Херсонщині

ВАЖЛИВЕ

В ОП підтвердили, що Зеленський надіслав США листа щодо нестачі ППО

Інформація про те, що нібито Зеленський доручив готуватися до ще 2-3 років війни, є вкидом – радник

У Києві відкрито представництво демократичної Білорусі – Тихановська

В Одесі затримали священника УПЦ (МП), підозрюваного у наведенні ракет РФ, – СБУ

Шмигаль: Норвегія надасть EUR40 млн гранту на підтримку енергетичної стійкості України

ОСТАННЄ

Білецький: наступні 6 місяців стануть вирішальним періодом війни – Україна має шанс перехопити ініціативу та зміцнити позиції для переговорів

Київ знає про 2871 білоруса-контрактника в РФ, щодо 440 з них відомо про загибель або зникнення безвісти – Коордштаб

Посольство Естонії продовжує працювати у Києві, попри погрози РФ ударами

ЗСУ спростували інформацію про нібито захоплення с. Гранів на Харківщині

Засуджено на 15 років тюрми 11 зрадників, які воювали проти ВСУ на Донеччині – СБУ

Реорганізація фактично знищує наш центр - засновник Центру дитячої кардіології та кардіохірургії Ілля Ємець

У МОЗ мають переглянути наказ про реорганізацію Центру дитячої кардіології та кардіохірургії — член-кореспондент Національної академії правових наук Кубко

В ОП підтвердили, що Зеленський надіслав США листа щодо нестачі ППО

Зеленський відзначив державними нагородами воїнів ССО ЗСУ

В Києві цього року зроблять безбар’єрними понад 150 житлових будинків, 205 автобусів, понад 300 переходів - Кличко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА