Папа Лев про нещодавні удари РФ по Україні: війна не створює безпеки, а лише примножує страждання та ненависть

Папа Римський Лев XIV висловив співчуття та єдність із всіма, хто постраждав від нещодавніх атак під час війни в Україні, та зазначив, що вони були спрямовані проти цивільного населення.

"Я з занепокоєнням стежу за війною в Україні, яка останніми днями різко загострилася… Війна не вирішує проблем, а лише поглиблює їх. Вона не створює безпеки, а лише примножує страждання та ненависть", – написав понтифік в соцмережі Х у вівторок.

Він додав, що "там, де падають ракети та дрони, гинуть надії; руйнуються домівки та храми, а життя невинних людей ламаються".

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга подякував Папі Римському та закликав міжнародну спільноту тиснути на РФ задля завершення війни в Україні.

"Я вдячний понтифіку Леву XIV за те, що він нагадав світові про людську ціну агресії Росії проти України. Кожен зруйнований дім, кожна розбита церква, кожне забране невинне життя – це рана для людства. Ми закликаємо світ сприяти миру та змусити Москву припинити цю війну", – написав він в Х.

Як повідомлялося, внаслідок російської атаки на Київ у ніч проти 24 травня загинуло дві людини, постраждало 87 осіб, серед яких троє неповнолітніх. У столиці пошкоджено майже 300 об’єктів, включно з житловими будинками. У той же день російські війська обстріляли Херсонську область, загинули двоє людей, 16 постраждалих, у Нікопольському районі Дніпропетровської області одна людина загинула, семеро, серед яких тримісячна дівчинка та 4-річний хлопчик, зазнали поранень. 25 травня окупанти атакували Харківську область, де за добу загинули троє та постраждали 33 цивільних.