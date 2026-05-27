Інтерфакс-Україна
Події
16:47 27.05.2026

Реорганізація фактично знищує наш центр - засновник Центру дитячої кардіології та кардіохірургії Ілля Ємець

Фото: Interfax-Ukraine / Oleksandr Zubko

Розпочата Міністерством охорони здоров'я (МОЗ) України реорганізація Державної установи "Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії" призведе до його фактичного знищення, заявив засновник Центру Ілля Ємець на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" у середу.

За його словами долю однієї з найкращих в світі дитячих медичних установ вирішують люди, які мають віддалене уявлення про її роботу. Тоді як звернення медичного персоналу та батьків, чиї діти проходять лікування в Центрі, Міністертво охорони здоров’я ігнорує. 

"Кожен може зараз зайти в державний реєстр, і там написано, що наша установа, державна установа, науково-практичний медичний центр дитячої кардіології, кардіохірургії, в стані припинення. Я абсолютно впевнений, що наслідки цього в лапках покращення призведуть, до того, що по всім показникам робота погіршиться", - зазначив Ілля Ємець

Він також наголосив, що сьогодні Центр працює в надскладних умовах. Однак, завдячуючи високій кваліфікації лікарів, серед пацієнтів установи є навіть іноземці. 

"Уявіть собі, що у нас війна, а тільки під час російського вторгнення мною особисто було зроблено тільки молдаванам 75 операцій, під час бомбардувань, під час всього. 470 молдаван було проконсультовано, проліковано в нашому центрі з початку війни. Навіщо покращувати те, що є конкурентно здатним з найкращими лікарнями світу? І кому це потрібно?", - сказав засновник Центру. 

Як повідомлялося раніше, член-кореспондент Національної академії правових наук Євген Кубко вважає, що у МОЗ мають переглянути наказ про реорганізацію Центру дитячої кардіології та кардіохірургії.

