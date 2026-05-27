Інтерфакс-Україна
Події
16:31 27.05.2026

У МОЗ мають переглянути наказ про реорганізацію Центру дитячої кардіології та кардіохірургії — член-кореспондент Національної академії правових наук Кубко

2 хв читати
У МОЗ мають переглянути наказ про реорганізацію Центру дитячої кардіології та кардіохірургії — член-кореспондент Національної академії правових наук Кубко
Фото: Interfax-Ukraine / Oleksandr Zubko

У Міністерстві охорони здоров'я мають переглянути наказ про реорганізацію Центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України, інакше центр може звернутися до суду, — заявив доктор юридичних наук, член-кореспондент Національної академії правових наук України Євген Кубко.

"Якщо ми реорганізуємо так, що якісь послуги втрачають свою ефективність, унікальність або взагалі зникають, це пряме порушення законодавства… Якщо розумно підійти до цього, Міністерство охорони здоров'я повинно самостійно переглянути свій наказ… Або існує інший спосіб — судовий порядок, за яким розглянуть всі аспекти цього наказу і зроблять відповідні висновки", — сказав Кубко на пресконференції "Реорганізація чи ліквідація: що насправді відбувається навколо Центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України" в агентстві "Інтерфакс-Україна" в середу.


Він зазначив, що згідно з Цивільним кодексом державна установа не може перетворюватися на державне некомерційне підприємство. Кубко пояснив, що державне некомерційне підприємство — це форма корпоративного управління з іншим процесом прийняття рішень і розподілом фінансів. За його словами, в результаті будь-якої реорганізації в медицині не може відбуватися ліквідація чи зменшення медичних послуг.
Як зазначив засновник Центру дитячої кардіології та кардіохірургії Ілля Ємець, реорганізація знищить установу, де працюють висококваліфіковані фахівці.



"Кому це потрібно зараз? Ще є час усе припинити", — вважає Ємець.
На його думку, питання, чи потрібна реорганізація, мають  вирішувати фахівці.
"Мене, як засновника, навіть не запрошували на ті засідання, де вирішувалося питання реорганізації", — повідомив Ємець.
За його словами, серед членів ліквідаційної комісії лише одна особа  працювала у Центрі.
"І вони вирішуватимуть нашу долю! Це несправедливо", — підкреслив він.

Теги: #ємець

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:00 26.10.2025
Інфаркт у 30 - нова реальність. Українські хірурги рятують серця навіть після війни

Інфаркт у 30 - нова реальність. Українські хірурги рятують серця навіть після війни

11:32 20.10.2025
XX Ювілейний Міжнародний Форум з кардіології та кардіохірургії збере у Києві провідних світових експертів

XX Ювілейний Міжнародний Форум з кардіології та кардіохірургії збере у Києві провідних світових експертів

12:16 25.02.2025
Середній показник безвідмовної робот ЦБД ЕСОЗ впродовж 2024 р. складав 99,8% - ДП "Електронне здоров'я"

Середній показник безвідмовної робот ЦБД ЕСОЗ впродовж 2024 р. складав 99,8% - ДП "Електронне здоров'я"

16:05 06.11.2024
УЧХ і партнери відновлюють будівлю Центру дитячої кардіології, пошкоджену ракетною атакою

УЧХ і партнери відновлюють будівлю Центру дитячої кардіології, пошкоджену ракетною атакою

12:58 18.10.2023
ДП "Електронне здоров'я" готує кілька проєктів з обміну медданими на міжнародному рівні

ДП "Електронне здоров'я" готує кілька проєктів з обміну медданими на міжнародному рівні

10:57 28.08.2023
Успіхи української кардіохірургії попри війну

Успіхи української кардіохірургії попри війну

14:49 28.03.2020
Депутати з "Голосу" пропонують звільнити Ємця з посади міністра охорони здоров'я

Депутати з "Голосу" пропонують звільнити Ємця з посади міністра охорони здоров'я

10:53 25.03.2020
Ємець увійшов до складу держкомісії з ТЕБ та НС

Ємець увійшов до складу держкомісії з ТЕБ та НС

10:24 24.03.2020
Міністр охорони здоров'я Ємець не має наміру йти у відставку

Міністр охорони здоров'я Ємець не має наміру йти у відставку

19:17 23.03.2020
МОЗ блокує закупівлі для боротьби з коронавірусом через незгоду міністра з кадровою політикою ДП "МЗУ" - гендиректор Жумаділов

МОЗ блокує закупівлі для боротьби з коронавірусом через незгоду міністра з кадровою політикою ДП "МЗУ" - гендиректор Жумаділов

ВАЖЛИВЕ

В ОП підтвердили, що Зеленський надіслав США листа щодо нестачі ППО

Інформація про те, що нібито Зеленський доручив готуватися до ще 2-3 років війни, є вкидом – радник

У Києві відкрито представництво демократичної Білорусі – Тихановська

В Одесі затримали священника УПЦ (МП), підозрюваного у наведенні ракет РФ, – СБУ

Шмигаль: Норвегія надасть EUR40 млн гранту на підтримку енергетичної стійкості України

ОСТАННЄ

Київ знає про 2871 білоруса-контрактника в РФ, щодо 440 з них відомо про загибель або зникнення безвісти – Коордштаб

Посольство Естонії продовжує працювати у Києві, попри погрози РФ ударами

До 11 осіб, серед них – діти, зросла кількість постраждалих на Одещині – ОВА

ЗСУ спростували інформацію про нібито захоплення с. Гранів на Харківщині

Засуджено на 15 років тюрми 11 зрадників, які воювали проти ВСУ на Донеччині – СБУ

Папа Лев про нещодавні удари РФ по Україні: війна не створює безпеки, а лише примножує страждання та ненависть

Реорганізація фактично знищує наш центр - засновник Центру дитячої кардіології та кардіохірургії Ілля Ємець

В ОП підтвердили, що Зеленський надіслав США листа щодо нестачі ППО

Зеленський відзначив державними нагородами воїнів ССО ЗСУ

В Києві цього року зроблять безбар’єрними понад 150 житлових будинків, 205 автобусів, понад 300 переходів - Кличко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА