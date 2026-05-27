У МОЗ мають переглянути наказ про реорганізацію Центру дитячої кардіології та кардіохірургії — член-кореспондент Національної академії правових наук Кубко

У Міністерстві охорони здоров'я мають переглянути наказ про реорганізацію Центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України, інакше центр може звернутися до суду, — заявив доктор юридичних наук, член-кореспондент Національної академії правових наук України Євген Кубко.

"Якщо ми реорганізуємо так, що якісь послуги втрачають свою ефективність, унікальність або взагалі зникають, це пряме порушення законодавства… Якщо розумно підійти до цього, Міністерство охорони здоров'я повинно самостійно переглянути свій наказ… Або існує інший спосіб — судовий порядок, за яким розглянуть всі аспекти цього наказу і зроблять відповідні висновки", — сказав Кубко на пресконференції "Реорганізація чи ліквідація: що насправді відбувається навколо Центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України" в агентстві "Інтерфакс-Україна" в середу.



Він зазначив, що згідно з Цивільним кодексом державна установа не може перетворюватися на державне некомерційне підприємство. Кубко пояснив, що державне некомерційне підприємство — це форма корпоративного управління з іншим процесом прийняття рішень і розподілом фінансів. За його словами, в результаті будь-якої реорганізації в медицині не може відбуватися ліквідація чи зменшення медичних послуг.

Як зазначив засновник Центру дитячої кардіології та кардіохірургії Ілля Ємець, реорганізація знищить установу, де працюють висококваліфіковані фахівці.





"Кому це потрібно зараз? Ще є час усе припинити", — вважає Ємець.

На його думку, питання, чи потрібна реорганізація, мають вирішувати фахівці.

"Мене, як засновника, навіть не запрошували на ті засідання, де вирішувалося питання реорганізації", — повідомив Ємець.

За його словами, серед членів ліквідаційної комісії лише одна особа працювала у Центрі.

"І вони вирішуватимуть нашу долю! Це несправедливо", — підкреслив він.