В ОП підтвердили, що Зеленський надіслав США листа щодо нестачі ППО

Президент України Володимир Зеленський надіслав президенту США Дональду Трампу і Конгресу США листа щодо нестачі ППО, повідомив радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин.

"Правда, президенту США і Конгресу, там два адресати", – сказав Литвин журналістам у середу.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Зеленський надіслав Трампу термінового листа з попередженням про критичну нестачу ППО.

Зокрема за інформацією видання "Kyiv Independent", Зеленський надіслав листа президенту США Дональду Трампу з попередженням про поглиблення дефіциту систем протиповітряної оборони в Україні, зокрема засобів протиракетної оборони .

"У питанні протиповітряної оборони від ракет ми покладаємося на наших союзників", – йдеться у листі, з яким ознайомилося видання. "У питанні захисту від балістичних ракет ми покладаємося майже виключно на Сполучені Штати".

За словами цього чиновника, посол України у США Ольга Стефанишина розіслала цей лист Білому дому, спікеру Палати представників Майку Джонсону та іншим членам Конгресу.

У повідомленні також відображається зростаюча стурбованість Києва щодо труднощів із забезпеченням зброєю в рамках програми "Перелік пріоритетних потреб України" (PURL), яка дозволяє членам НАТО фінансувати закупівлю американської зброї для України.

"Нинішні темпи поставок у рамках програми PURL вже не відповідають реальному масштабу загрози, з якою ми стикаємося", – йдеться у листі. "Я прошу вашої допомоги у захисті повітряного простору України від російських ракет".

"Я, від імені українського народу, з повагою прошу президента та Конгрес США не припиняти свою підтримку, – йдеться у листі. – А також допомогти нам забезпечити цей життєво важливий засіб захисту від російського терору – ракети Patriot PAC-3 та додаткові системи – щоб зупинити російські балістичні ракети та інші ракетні атаки з боку Росії".

Москва дедалі частіше поєднує військову ескалацію з публічними погрозами. 25 травня Росія оголосила про плани чергового раунду масових ударів по Києву з великої відстані, назвавши ці атаки відповіддю на український удар в окупованій Луганській області.