Зеленський відзначив державними нагородами воїнів ССО ЗСУ

У День Сил спеціальних операцій ЗСУ президент України Володимир Зеленський зустрівся з воїнами ССО на одному з пунктів управління та привітав їх із 10-ю річницею створення.

Як повідомляє пресслужба, глава держави відзначив виконання завдань ССО в напрямі далекобійних санкцій проти РФ, і додав, що "вперше в історії російських агресій наші дипстрайки відкрили російські глибокі тили для цілком справедливих відповідей на російську агресію".

"Відповідей від того народу, проти якого Москва цю війну почала. Росія повинна запам’ятати, що знищення миру має наслідки. І все, що цьому допомагає, важливо", – наголосив він.

Президент подякував воїнам ССО за організацію складних і важливих заходів, за підтримку опору та за створення саме таких проблем для окупанта, на які він заслуговує.

Також Зеленський і присутні ушанували пам’ять загиблих воїнів хвилиною мовчання.

Президент відзначив нагородами 25 українських захисників, зокрема двох Героїв України орденами "Золота Зірка". Зеленський вручив "Хрест бойових заслуг", ордени Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів, "За мужність" ІІ й ІІІ ступенів, княгині Ольги ІІІ ступеня, Данила Галицького та медаль "За військову службу Україні".

Він також вручив бойовий прапор 144-му окремому центру спеціальних операцій ССО та присвоїв окремому центру спеціальних операцій "Північ" ССО почесне найменування "імені героїв УПА".

Командувач Сил спеціальних операцій генерал-майор Олександр Трепак доповів про результати виконання завдань. Під час спілкування з військовим командуванням ССО обговорили ситуацію на фронті, поточні завдання та майбутні пріоритетні операції.