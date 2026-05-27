В Києві цього року зроблять безбар’єрними понад 150 житлових будинків, 205 автобусів, понад 300 переходів - Кличко

До кінця року в Києві планують зробити доступними для осіб з інвалідністю та інших маломобільних людей понад 30 міських об’єктів, а також громадський транспорт та житлові будинки. Про це розповів мер столиці Віталій Кличко після засідання Ради безбар’єрності.

"Цього року облаштуємо вхідні групи у понад 150 житлових будинках, створимо безбар’єрні підходи до більш ніж 30 об’єктів — торговельних центрів, кінотеатрів, громадських просторів. Модернізуємо й транспорт: 205 автобусів і 23 трамваї отримають системи зовнішнього звукового інформування, понад 300 пішохідних переходів — понижений бордюр і тактильну навігацію", - повідомив Віталій Кличко.

За словами мера, наразі 12 станцій метрополітену вже повністю відповідають вимогам безбар’єрності. Підйомниками та ліфтами облаштовані 14 станцій метро. А до кінця року на 17 станціях буде встановлено ширші двері, а на 10 — тактильна навігація.

Також міська влада планує облаштувати доступне середовище у парку на вулиці Прирічній на Оболоні та розпочати роботи на пляжі "Передмістна Слобідка" у Дніпровському районі.

"Роботи багато і вона триває. Доступність міста — це системні зміни, які мають стати стандартом для Києва. І я вдячний усім, хто долучається до цих робіт", - наголосив Кличко.