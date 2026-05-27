Інтерфакс-Україна
Події
16:18 27.05.2026

В Києві цього року зроблять безбар’єрними понад 150 житлових будинків, 205 автобусів, понад 300 переходів - Кличко

1 хв читати
В Києві цього року зроблять безбар’єрними понад 150 житлових будинків, 205 автобусів, понад 300 переходів - Кличко

До кінця року в Києві планують зробити доступними для осіб з інвалідністю та інших маломобільних людей понад 30 міських об’єктів, а також громадський транспорт та житлові будинки. Про це розповів мер столиці Віталій Кличко після засідання Ради безбар’єрності.

"Цього року облаштуємо вхідні групи у понад 150 житлових будинках, створимо безбар’єрні підходи до більш ніж 30 об’єктів — торговельних центрів, кінотеатрів, громадських просторів. Модернізуємо й транспорт: 205 автобусів і 23 трамваї отримають системи зовнішнього звукового інформування, понад 300 пішохідних переходів — понижений бордюр і тактильну навігацію", - повідомив Віталій Кличко.

За словами мера, наразі 12 станцій метрополітену вже повністю відповідають вимогам безбар’єрності. Підйомниками та ліфтами облаштовані 14 станцій метро. А до кінця року на 17 станціях буде встановлено ширші двері, а на 10 — тактильна навігація.

Також міська влада планує облаштувати доступне середовище у парку на вулиці Прирічній на Оболоні та розпочати роботи на пляжі "Передмістна Слобідка" у Дніпровському районі.

"Роботи багато і вона триває. Доступність міста — це системні зміни, які мають стати стандартом для Києва. І я вдячний усім, хто долучається до цих робіт", - наголосив Кличко.

Теги: #безбарьерность #кличко

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:12 27.05.2026
Кличко: щодня приходять з пропозиціями кого поставити замість Леніна, але фонтан – найбільш нейтральне рішення

Кличко: щодня приходять з пропозиціями кого поставити замість Леніна, але фонтан – найбільш нейтральне рішення

14:00 25.05.2026
Платформа діалогу місцевої та центральної влади відкрита в Києві – Кличко

Платформа діалогу місцевої та центральної влади відкрита в Києві – Кличко

18:20 24.05.2026
Петиція про регулярний публічний звіт мера Києва перед громадою набрала необхідні голоси

Петиція про регулярний публічний звіт мера Києва перед громадою набрала необхідні голоси

14:48 22.05.2026
Столиця інвестує в автономність будинків і захист критичної інфраструктури

Столиця інвестує в автономність будинків і захист критичної інфраструктури

ВАЖЛИВЕ

В ОП підтвердили, що Зеленський надіслав США листа щодо нестачі ППО

Інформація про те, що нібито Зеленський доручив готуватися до ще 2-3 років війни, є вкидом – радник

У Києві відкрито представництво демократичної Білорусі – Тихановська

В Одесі затримали священника УПЦ (МП), підозрюваного у наведенні ракет РФ, – СБУ

Шмигаль: Норвегія надасть EUR40 млн гранту на підтримку енергетичної стійкості України

ОСТАННЄ

Київ знає про 2871 білоруса-контрактника в РФ, щодо 440 з них відомо про загибель або зникнення безвісти – Коордштаб

Посольство Естонії продовжує працювати у Києві, попри погрози РФ ударами

До 11 осіб, серед них – діти, зросла кількість постраждалих на Одещині – ОВА

ЗСУ спростували інформацію про нібито захоплення с. Гранів на Харківщині

Засуджено на 15 років тюрми 11 зрадників, які воювали проти ВСУ на Донеччині – СБУ

Папа Лев про нещодавні удари РФ по Україні: війна не створює безпеки, а лише примножує страждання та ненависть

Реорганізація фактично знищує наш центр - засновник Центру дитячої кардіології та кардіохірургії Ілля Ємець

У МОЗ мають переглянути наказ про реорганізацію Центру дитячої кардіології та кардіохірургії — член-кореспондент Національної академії правових наук Кубко

В ОП підтвердили, що Зеленський надіслав США листа щодо нестачі ППО

Зеленський відзначив державними нагородами воїнів ССО ЗСУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА