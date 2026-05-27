Інтерфакс-Україна
15:55 27.05.2026

Україна запускає платформу UAfrica Business Council для розвитку економічного партнерства з Африкою

Вітчизняний бізнес заснував міжсекторальну платформу – Українсько-африканську ділову раду (UAfrica Business Council), покликану стати рушієм тривалого економічного партнерства та системної інтеграції на Африканському континенті.

Згідно з публікацією на сайті Мінекономіки, установче засідання ради відбулося 25 травня у День Африки в Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства України.

Очікується, що платформа діятиме як спільний простір для бізнесу, держструктур, галузевих асоціацій та освітніх інституцій. Серед ключових напрямів її діяльності – розвиток торговельних і логістичних маршрутів, організація бізнес-місій та B2B-контактів, супровід інвестиційних та інфраструктурних проєктів, а також партнерство у сферах освіти, науки і фінансів.

Рада поєднуватиме економічний та гуманітарний треки – від реалізації проєктів із постачання агропродукції та розвитку місцевої аграрної інфраструктури до навчання африканських фахівців і підтримки соціальних ініціатив. Крім того, окремим фокусом стане підтримка гуманітарних та безпекових ініціатив України, зокрема обмін досвідом у сфері стійкості, відновлення та реформування сектору безпеки.

"Агрохаб у Гані став початком довгострокової стратегії присутності України на Африканському континенті. Держава дала імпульс, і, як бачимо, бізнес активно підхопив цей вектор", – наводяться в публікації слова заступника міністра економіки Дениса Башлика.

Він додав, що наразі Африка є одним із найдинамічніших регіонів світу з величезним потенціалом. Це відкриває для України перспективні ринки збуту та стратегічне партнерство у формуванні нової архітектури міжнародної економічної співпраці.

До роботи платформи вже залучено представників Мінекономіки, Міністерства закордонних справ, Міністерства освіти і науки, банківського сектору, аграрного бізнесу, університетів та провідних українських компаній.

