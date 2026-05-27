Інтерфакс-Україна
Події
15:28 27.05.2026

Міністр оборони: Запускаємо "логістичний локдаун" російської армії та масштабуємо middle strike-удари

2 хв читати
Міністр оборони: Запускаємо "логістичний локдаун" російської армії та масштабуємо middle strike-удари
Фото: https://t.me/ministry_of_defense_ua

Міністр оборони України Михайло Федоров заявив про запуск окремої програми "Логістичний локдаун" для масштабування middle strike та системного знищення російських спроможностей на оперативній глибині, ворог навіть на великій відстані від лінії бойових дій більше не почуватиметься в безпеці.

"Запускаємо окрему програму "Логістичний локдаун" для масштабування middle strike та системного знищення російських спроможностей на оперативній глибині. Наше завдання – ще більше посилити тиск на росіян у тилу та позбавити їх можливості вести активні штурмові дії", – написав він у Телеграмі у середу.

Федоров зазначив, що останнім часом Україна поступово перехоплює ініціативу на фронті. "Ціна просування для росіян постійно зростає. Якщо в жовтні ворог втрачав 67 військових на 1 км² просування, то у квітні – уже 179. росія несе рекордні втрати: понад 35 тис. убитих або важкопоранених військових щомісяця – і ми продовжуємо нарощувати темп", – наголосив міністр оборони.

За його словами, протягом останніх місяців Сили оборони "вчетверо збільшили знищення ворожої логістики, складів, техніки, командних пунктів та маршрутів постачання на оперативній глибині. Уже помітна закономірність у дашбордах: що більше знищується логістики росіян – то менше штурмових дій відбувається на ЛБЗ".

"Одним із ключових факторів цієї зміни стали стратегічні рішення щодо масштабування middle strike-спроможностей. Після вимкнення Starlink для росіян це стало ще одним фактором технологічної переваги України на полі бою. Тому наше завдання зараз – за завданням президента максимально масштабувати middle strike та в координації з військовими створити для ворога повний логістичний локдаун", – наголосив Федоров.

За словами міністра, у межах першого етапу програми Міністерство оборони разом з Генеральним штабом виділило додаткові 5 млрд грн безпосередньо для військових на закупівлю сучасних засобів middle strike. "Кошти отримають найефективніші бригади та підрозділи за системою єБали – команди, які спеціалізуються на знищенні ворога на оперативній глибині та демонструють найкращі результати саме в цьому напрямі. Перші підрозділи вже отримали кошти, і прямі закупівлі вже почалися", – написав він.

Паралельно в межах другого етапу програми централізовано запускаються тендери на закупівлю великої партії засобів middle strike.

"Відкриті конкурси – це не лише швидкість та масштабування виробництва. Це також конкуренція між виробниками, мінімізація корупційних ризиків, прозорість й ефективне використання державних коштів. Уже влітку результати централізованих закупівель middle strike стануть відчутними на фронті. Ворог навіть на великій відстані від лінії бойових дій більше не почуватиметься в безпеці", – наголосив Федоров.

Теги: #федоров #middle_strike #логістичний_локдаун

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:51 25.05.2026
Україна замовила рекордну партію далекобійних артснарядів 155мм у 6 виробників – міністр Федоров

Україна замовила рекордну партію далекобійних артснарядів 155мм у 6 виробників – міністр Федоров

11:57 21.05.2026
Міністр оборони: Стратегічна мета – вийти на стабільний показник 95% перехоплення повітряних цілей

Міністр оборони: Стратегічна мета – вийти на стабільний показник 95% перехоплення повітряних цілей

11:43 21.05.2026
Федоров: Ключові напрями на найближчі місяці – масштабна трансформація рекрутингу, тендерні закупівлі, постачання дронів

Федоров: Ключові напрями на найближчі місяці – масштабна трансформація рекрутингу, тендерні закупівлі, постачання дронів

11:33 21.05.2026
Росіяни так і не змогли знайти повноцінної заміни Starlink – Федоров

Росіяни так і не змогли знайти повноцінної заміни Starlink – Федоров

11:14 21.05.2026
Федоров: Україна розробляє дешеві ракети для збиття "шахедів", завдання – масштабувати виробництво

Федоров: Україна розробляє дешеві ракети для збиття "шахедів", завдання – масштабувати виробництво

11:08 21.05.2026
Відсоток збиття "шахедів" дронами-перехоплювачами зріс удвічі за останні чотири місяці – Федоров

Відсоток збиття "шахедів" дронами-перехоплювачами зріс удвічі за останні чотири місяці – Федоров

13:48 17.05.2026
За вихідні СБС ЗСУ знищили російську ЗРК "Тор-М2", логістичну інфраструктуру та вузли командування окупантів

За вихідні СБС ЗСУ знищили російську ЗРК "Тор-М2", логістичну інфраструктуру та вузли командування окупантів

15:02 11.05.2026
Україна перехопила ініціативу у напрямі middle-strike – міністр оборони

Україна перехопила ініціативу у напрямі middle-strike – міністр оборони

ВАЖЛИВЕ

Інформація про те, що нібито Зеленський доручив готуватися до ще 2-3 років війни, є вкидом – радник

У Києві відкрито представництво демократичної Білорусі – Тихановська

В Одесі затримали священника УПЦ (МП), підозрюваного у наведенні ракет РФ, – СБУ

Шмигаль: Норвегія надасть EUR40 млн гранту на підтримку енергетичної стійкості України

Командувач СБС повідомив про плани відповіді Білорусі, якщо та вступить у війну на боці РФ: перші 500 цілей вже на олівці

ОСТАННЄ

На Одещині уже постраждало 8 людей, серед них є дитина – Кіпер

Лубінець: система освіти не готова до впровадження реформи старшої профільної школи

Міноборони: оновлену програму БЗВП вже запровадили у 6 навчальних центрах Сухопутних військ ЗСУ

Кількість постраждалих на Одещині зросла до п'яти осіб – ОВА

Затримано посадовців Івано-Франківської міськради за підозрою в хабарництві – генпрокурор

Кличко: щодня приходять з пропозиціями кого поставити замість Леніна, але фонтан – найбільш нейтральне рішення

Парламент Угорщини скасував рішення про вихід країни з Міжнародного кримінального суду

Ворог атакував Одесу БпЛА: четверо цивільних постраждали

Викрито розкрадання 2,7 млн грн на будівництві командного пункту ЗСУ на Житомирщині – СБУ

Синоптики попереджають про пориви вітру до 20 м/с в низці областей України 28 травня

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА