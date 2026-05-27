Лубінець: система освіти не готова до впровадження реформи старшої профільної школи

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець вважає, що українська система освіти не готова до впровадження реформи старшої профільної школи "Нової української школи" (НУШ).

"Критична проблема – реформа старшої школи. Система до її впровадження не готова. Я отримую значну кількість звернень щодо заперечення ліквідації шкіл, відсутності транспорту, стану доріг і фактичної недоступності освіти в прифронтових, деокупованих і гірських громадах", – написав Лубінець в телеграм-каналі по результатам зустрічі з міністром освіти і науки України Оксеном Лісовим.

Він наголосив, що запускати реформу, яка фактично призведе до закриття шкіл, без підготовленої системи в умовах війни є "просто знущання над українськими дітьми та освітою".

Крім того, омбудсмен розкритикував систему шкільної підготовки до національного мультипредметного тесту (НМТ); саму організацію НМТ, зокрема не забезпечене проведення тестування в укриттях; інформаційну кампанію для вступників з тимчасово окупованих територій.

Як повідомлялося, у вересні 2017 року Верховна Рада впровадила 12-річне навчання в школі з 2027 року.

З 1 вересня 2025 року стартувало пілотування реформи старшої профільної школи: апробація нових підходів до навчання, розробка курсів, тестування навчальних матеріалів, що є першим кроком до впровадження нового Державного стандарту профільної середньої освіти та підготовка до переходу на 12-річну систему. 30 ліцеїв із 19 областей упроваджували модель вибору учнями профілів і предметів.

З 1 вересня 2026 року стартує другий етап пілотування реформи старшої школи в ліцеях, впродовж якого 150 пілотних закладів освіти апробовуватимуть оновлений зміст і структуру навчання в 10-12 класах.

З 1 вересня 2027 року 10 класи розпочнуть навчання в профільній школі. Очікується, що навесні-влітку 2030 року відбудуться перші випуски з 12 класу, після чого у 2030-2033 роках відбудеться трансформація мережі закладів освіти залежно від демографічної ситуації та перших результатів реформ.

На кінець березня у Міносвіти повідомляли, що майже 90% громад в Україні вже сформували мережі академічних ліцеїв, або перебувають на фінальній стадії їх формування.

Освітній омбудсмен Надія Лещик підтримує реформу НУШ і заявляє, що її відтермінування матиме негативні наслідки для держави. В той же час, за її словами, серед проблем впровадження старшої профільної школи складнощі з підвезенням дітей та вчителів до закладів освіти та відсутність умови для проживання дітей там, де підвіз неможливий.

Згідно з соціологічним дослідженням "Обізнаність та ставлення батьків учнів до реформи профільної середньої освіти в Україні", 45% батьків підтримують реформу старшої профільної школи НУШ, а майже 32% – не підтримують.