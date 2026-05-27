Міноборони: оновлену програму БЗВП вже запровадили у 6 навчальних центрах Сухопутних військ ЗСУ

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Нова редакція програми базової загальновійськової підготовки (БЗВП) Сухопутних військ розроблена за досвідом 151-го навчального центру, який визнано одним із найкращих в Україні, її вже запроваджено у шести навчальних центрах, повідомила пресслужба Міноборони України.

"Потреба постійно адаптуватися до умов сучасної війни вимагає змін у базовій загальновійськовій підготовці (БЗВП). Зокрема, на це спрямована нова редакція програми навчання рекрутів – БЗВП Сухопутних військ ЗСУ, розроблена на основі досвіду 151-го навчального центру, який визнано одним із найкращих в Україні", – йдеться у матеріалі Міноборони, присвяченому змінам у програмі БЗВП, на сайті у середу.

Зазначається, що зміни мають доповнити наявну систему тренувань. Оновлену програму вже запровадили у 6 навчальних центрах Сухопутних військ. "Головне у ній – зміна логіки викладання та запровадження дофахової підготовки", – йдеться у повідомленні.

Програму БЗВП Сухопутних військ було започатковано у I кварталі 2026 року. Для її впровадження залучили по одній навчальній роті з шести навчальних центрів Сухопутних військ. Програма успішно пройшла апробацію і на сьогодні вона масштабована у тих же 6 НЦ, але до навчального батальйону включно.

БЗВП Сухопутних військ триває 51 добу. Як і в інших навчальних центрах, вона містить вогневу, тактичну і тактичну догоспітальну підготовку (такмед). Хоча перелік вправ майже не змінився, іншою стала сама логіка викладання. В її основі – підготовка до бойових дій у складі малих тактичних груп, а також щоденне відпрацювання ключових навичок до автоматизму. Це дозволяє за короткий термін закласти міцний фундамент знань.

Навчання відбувається поетапно за принципом "від простого до складного" – від приведення зброї до нормального бою до роботи в траншеї в складі двійок. Усі вправи з вогневої підготовки повторюються з поступовим ускладненням, щоб сформувати у рекрута навички вмілого володіння особистою зброєю.

Важливим елементом стало менторство: за кожним взводом закріплені командир та інструктор, до яких можна звернутися з будь-яким питанням. Бо саме так, коли воїн відчуває, що його розвиток є пріоритетом, вибудовується справжня довіра.

Зміни в БЗВП Сухопутних військ запроваджено шляхом формування чотирьох курсів підготовки: ознайомчий курс; базовий курс індивідуальної підготовки; поглиблений курс індивідуальної підготовки; курс дій у складі малих тактичних груп.

Теоретичні і практичні заняття комбінуються таким чином: вогнева підготовка – 25 навчальних діб по 3 години на день; тактична підготовка – 31 навчальна доба від 3 до 6 годин на день; такмед – 13 навчальних діб від 3 до 4 годин на день (додано 12 годин за рахунок оптимізації застарілих вправ).

Повідомляється, що у БЗВП Сухопутних військ впроваджено сценарні вправи з тактичної догоспітальної допомоги та змагальні вправи з тактичної підготовки. Окрема увага приділяється протидії дронам. Програма БЗВП Сухопутних військ передбачає вправи стрільб по макету БпЛА на відстанях від 25 до 100 метрів зі штатної зброї та помпових рушниць зі зміною вогневих позицій.

Додатково відпрацьовується протидія малим дронам в системах "лазертаг". Зокрема, в 151-му НЦ Сухопутних військ розроблено систему двосторонньої імітації вогню, яка працює за принципом – як FPV-дрон може атакувати бійця, так і боєць при влучанні паралізує дрон. Це дозволяє сформувати навички ураження ворожих БпЛА.

Проте однією з найбільш помітних особливостей стало впровадження дофахової підготовки. Вона йде за трьома напрямками. Ще на базовому курсі індивідуальної підготовки інструктори виявляють схильності рекрутів до тих чи інших напрямків. Тим, хто пройшов попередній відбір, під час поглибленого курсу надається змога отримати дофахову підготовку за напрямками: стрілець-оператор; стрілець-рятівник; командир малої тактичної групи.

Наголошується, що дофахову підготовку проходять лише ті, хто продемонстрував кращі результати індивідуальної підготовки, хист за напрямком та мотивацію до навчання. Більшість рекрутів займається за загальним розкладом для отримання ВОС-100 "стрілець".

Рекомендації щодо залучення до проходження дофахової підготовки надаються командиру навчальної роти не пізніше ніж за день до початку поглибленого курсу індивідуальної підготовки. Це необхідно для формування відповідних груп.

Стрілець-оператор має володіти технічним складом розуму. Його навчають основам роботи з БпЛА та пілотування. У подальшому після фахової підготовки він зможе претендувати на посаду пілота, інженера, зв’язківця тощо.

Стрілець-рятівник проходить курс тактичної медицини від рівня ASM (база для військовослужбовців без медичної освіти чи досвіду) до рівня CLS (домедична допомога безпосередньо на полі бою та під час евакуації).

Командир малої тактичної групи має володіти лідерськими якостями. Його навчають плануванню, командуванню, розподілу завдань та управління вогнем. Фактично навчальний центр після БЗВП випускає кандидата із задатками командира.

На дофахову підготовку відведено в середньому 10 навчальних годин. Усі заняття включені в загальний навчальний процес, розрахований на 51 добу. Кожна група має свій розклад, свій набір вмінь та знань, визначений програмою БЗВП Сухопутних військ.

У Міноборони зазначають, що на виході з курсу спостерігається значний рівень засвоєння навчального матеріалу. Згідно з опитуваннями, курсанти за всіма предметами підготовки оцінили свій рівень як достатній або високий.