15:00 27.05.2026

Кількість постраждалих на Одещині зросла до п'яти осіб – ОВА

Кількість поранених внаслідок російського удару по Одещині в середу, 27 травня, зросла до п’яти осіб, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки по Одеському району збільшилась до п’яти. Медики надають всім необхідну допомогу", – написав Кіпер в телеграм-каналі.

Раніше повідомлялося про чотирьох постраждалих: двох чоловіків та двох жінок віком від 38 до 65 років. Двоє постраждалих перебувають у важкому стані, інші – у стані середнього ступеня тяжкості.

Кіпер додав, що екстрені та комунальні служби ліквідовують наслідки атаки. Правоохоронці документують черговий воєнний злочин рф проти цивільного населення.

Теги: #одещина #атаки_рф

15:23 27.05.2026
На Одещині уже постраждало 8 людей, серед них є дитина – Кіпер

19:01 26.05.2026
Сибіга подякував державам-членам ООН за засудження погроз РФ щодо їх дипмісій у Києві

18:08 26.05.2026
Сибіга закликав Гутерреша змусити РФ припинити атаки на гуманітарні місії після удару по складу ООН у Дніпрі

15:47 26.05.2026
У Дніпрі внаслідок російського удару пошкоджено склад ВПП ООН, знищено гумдопомоги на $1,4 млн – ООН

15:09 26.05.2026
Російський БЕК атакував вітрильний фрегат "Дружба" в Одеському морпорту – радник Міноборони

14:51 26.05.2026
В Запоріжжі постраждало 12 людей – ОВА

14:47 20.05.2026
В Одесі викрили хакерів, які завдали понад $250 тис. збитків онлайн-платформам США

16:07 12.05.2026
Мережу з вирощування та збуту тютюну з плантацією понад 11 га викрито на Одещини та Тернопільщині – БЕБ

13:48 01.05.2026
Ворог атакував торгівельний центр на Одещині, обійшлося без постраждалих – ОВА

18:15 27.04.2026
Суд відкрив справу про банкрутство ексмонополіста тютюнового ринку "Тедіс Україна"

