Кількість постраждалих на Одещині зросла до п'яти осіб – ОВА

Кількість поранених внаслідок російського удару по Одещині в середу, 27 травня, зросла до п’яти осіб, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки по Одеському району збільшилась до п’яти. Медики надають всім необхідну допомогу", – написав Кіпер в телеграм-каналі.

Раніше повідомлялося про чотирьох постраждалих: двох чоловіків та двох жінок віком від 38 до 65 років. Двоє постраждалих перебувають у важкому стані, інші – у стані середнього ступеня тяжкості.

Кіпер додав, що екстрені та комунальні служби ліквідовують наслідки атаки. Правоохоронці документують черговий воєнний злочин рф проти цивільного населення.