14:50 27.05.2026

Затримано посадовців Івано-Франківської міськради за підозрою в хабарництві – генпрокурор

Фото: https://www.facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv/

В Івано-Франківську викрито посадовців міської ради, які спільно з керівником спеціалізованого комунального підприємства брали хабарі за видачу дозвільних документів для підприємців та забудовників, повідомив Руслан Кравченко у середу.

"Схему в міськраді організували: посадовець Департаменту містобудування та архітектури – головний архітектор міста, посадовець Управління з питань державного архітектурно-будівельного контролю, директор КП, яке займається розробкою містобудівної, проєктної та землевпорядної документації", – написав генпрокурор у Телеграмі.

За його інформацією, чиновники виступали організаторами та виконавцями оформлення і підписання необхідних рішень. Директор комунального підприємства особисто зустрічався з клієнтами, озвучував установлені такси, переконував заявників у неминучості плати та безпосередньо збирав готівку.

Гроші з бізнесменів брали двічі: за видачу містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок, а також за ухвалення рішень про реєстрацію повідомлень про початок виконання будівельних робіт. Також шахраї гарантували підприємцям сприяння в подальшому оформленні орендованої комунальної землі під об’єктами нерухомості у приватну власність.

Задокументовано факти вимагання та одержання хабарів на $26 тис: $10 тис – від місцевої підприємниці за будівельні паспорти на три ділянки, $5 тис – від представника мережі будівельних супермаркетів за містобудівні умови та обмеження для однієї ділянки, а також два транші у $8 тис і $3 тис – від будівельної компанії за аналогічні дозвільні документи та реєстрацію початку будівництва.

Івано-Франківською обласною прокуратурою спільно з СБУ проведено 25 обшуків за місцями проживання, в автомобілях та службових кабінетах підозрюваних, а також осіб, які можуть бути причетні до схеми.

Вилучено значні суми готівки, автопарк та зброю.

Усіх трьох учасників схеми затримано. Їм повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Директору КП інкриміновано пособництво у вказаному злочині.

Готується клопотання до суду про обрання всім запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідство триває та встановлюються інші причетні особи та додаткові епізоди отримання хабарів у будівельній сфері регіону.

