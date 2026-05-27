Кличко: щодня приходять з пропозиціями кого поставити замість Леніна, але фонтан – найбільш нейтральне рішення

Мер Києва Віталій Кличко вважає, що фонтан є найбільш нейтральним рішенням для громадського простору на місці колишнього пам’ятника Володимиру Леніну навпроти Бессарабського ринку.

"Ми робимо доступним громадський простір. Там був відрізаний острівець. Хтось захищає Леніна, хтось хоче Скоропадського поставити, хтось хоче поставити козака, який несе хрест. Там стільки пропозицій і кожен скульптор хоче в цьому місці поставити якусь скульптуру… Це місце має дуже негативну енергетику, що б ми там не поставили, є дуже багато питань. Ви собі не можете уявити, скільки людей приходять до мене кожного дня з пропозицією когось там поставити: тільки цього, а не іншого. І кого б ми не поставили, буде багато різних думок: чому цього, а не цього, буть відстоювати, буде великий, є таке слово, срач", – сказав Кличко на засіданні Ради безбар’єрності міста Києва в середу.

Мер наголосив, що класичний київський фонтан є найбільш нейтральним рішенням, а якщо зробити територію доступною, то вона "почне жити, тому що до фонтану люди повинні підходити".

Обговорюючи оновлення даного громадського простору у частині облаштування території відповідно до принципів доступності та сучасних стандартів міського середовища, заступник голови КМДА Валентин Мондриївський заявив, що на сьогодні готового проєкту ще немає, і йде робота над ним, так як презентовані раніше зображення на рендерах не відповідали будівельним нормам.

Як повідомлялося, у центрі Києва планують оновити громадський простір на розі бульвару Тараса Шевченка і вулиці Хрещатик. Зокрема на місці колишнього пам’ятника Володимиру Леніну планують облаштувати озеленення, лавки, освітлення, зручні доріжки та фонтан.

Голова Українського інституту національної пам’яті (УІНП) Олександр Алфьоров висловив думку, що на місці пам’ятників Володимиру Леніну в Києві має бути пам’ятник гетьману Павлу Скоропадському. Також він вважає ідеологічно небезпечним рішення облаштувати на місці колишнього пам’ятника Леніну фонтан.

У квітні Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики закликав міську владу врахувати експертні оцінки та позиції громадськості при реалізації ініціативи із встановлення фонтану на місці колишнього пам’ятника Леніну.