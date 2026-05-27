Парламент Угорщини скасував рішення про вихід країни з Міжнародного кримінального суду

У рамках надзвичайної процедури в середу вранці Національні збори Угорщини ухвалили законопроєкт, яким скасовується вихід Угорщини з Міжнародного кримінального суду, повідомляє Telex.

"Законопроєкт підтримали 133 депутати партії "Тіса", 37 депутатів від "Фідес-KDNP" проголосували "проти", а 5 депутатів від "Мі Хазанк" утрималися. Рішення набирає чинності на наступний день після опублікування закону", – йдеться у повідомленні.

Законопроєкт був поданий Петером Мадяром від імені уряду. Він обґрунтував подання тим, що "в інтересах підтримання міжнародного миру та безпеки, а також захисту прав людини вкрай необхідно притягнути до відповідальності винних у скоєнні найтяжчих міжнародних злочинів на міжнародному судовому форумі". На його думку, для цього необхідно зберегти участь Угорщини в Статуті Міжнародного кримінального суду.

Минулої весни уряд Орбана оголосив, що ініціює вихід Угорщини з Міжнародного кримінального суду, і незабаром після цього більшість у парламенті, яку складають представники партії "Фідес", проголосувала за це рішення. Коли в квітні минулого року до Будапешта з офіційним візитом прибув Беньямін Нетаньяху, який перебував у розшуку МКС, його не заарештували, хоча згідно з міжнародним правом Угорщина, як член МКС, була зобов’язана це зробити.

Процес виходу Угорщини мав завершитися в червні.