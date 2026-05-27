13:53 27.05.2026

Ворог атакував Одесу БпЛА: четверо цивільних постраждали

Ворог атакував Одесу БпЛА: четверо цивільних постраждали
Російські окупаційні війська завдали удару безпілотниками по цивільній інфраструктурі Одещини, пошкоджено житлові будинки, четверо цивільних зазнали поранень, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Ворог цілеспрямовано атакував ударними безпілотниками цивільну інфраструктуру нашого регіону. В Одеському районі внаслідок влучання ворожого БпЛА пошкоджено житлові будинки, відділення "Нової пошти", продовольчий магазин. Загорілися кілька приватних автомобілей", – написав він у Телеграмі у середу вдень.

"На жаль, наразі відомо про чотирьох постраждалих", – повідомив він.

Інформація щодо наслідків атаки уточнюється. На місці події працюють всі відповідні служби.

00:09 26.05.2026
Внаслідок ракетно-дронового удару РФ по Одеському регіону загинула 1 людина, ще щонайменше 3 постраждали

