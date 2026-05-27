Інтерфакс-Україна
13:43 27.05.2026

Викрито розкрадання 2,7 млн грн на будівництві командного пункту ЗСУ на Житомирщині – СБУ

Військова контррозвідка Служби безпеки (СБУ) та Бюро економічної безпеки України (БЕБ) викрили схему привласнення 2,7 млн грн бюджетних коштів за зведення командного пункту ЗСУ на території однієї з військових частин на Житомирщині, повідомляє СБУ у середу.

"За результатами комплексних заходів затримано співвласницю приватної компанії, яка розкрадала гроші за виконання підряду з будівництва оборонної споруди для ЗСУ", – йдеться у повідомленні відомства у Телеграм.

Співвласниця компанії, яка одночасно є інженером з технічного нагляду, мала проконтролювати якість будівельних робіт та їхнє завершення в обумовлені строки, але зірвав терміни виконання замовлення, підписала акт передачі незавершеного будівництва на баланс військової частини.

Також підрядники використовували неякісні будматеріали, що призвело до повної непридатності об’єкта до його оборонного призначення, що підтвердила інженерно-технічна судова експертиза.

Фігурантці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість).

Зловмисниці загрожує до 5 років ув’язнення.

Розслідування триває для встановлення всіх осіб, причетних до оборудки.

Теги: #вч #сбу #розкрадання_коштів

