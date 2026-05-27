13:42 27.05.2026

Синоптики попереджають про пориви вітру до 20 м/с в низці областей України 28 травня

Фото: Pixabay

Укргідрометцентр попередив про сильні пориви вітру 15-20 м/с у четвер, 28 травня, у низці регіонів України, вони можуть ускладнити роботу, зокрема, транспорту, а також енергетичних та будівельних підприємств.

"Вдень 28 травня в Україні, крім Закарпатської, Запорізької, Донецької, Луганської областей та Криму, пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)", – йдеться у повідомленні Укргідрометцентру у четвер.

Зазначається, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

