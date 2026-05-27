Інформація про те, що нібито Зеленський доручив готуватися до ще 2-3 років війни, є вкидом – радник

Інформація The Economist про те, що нібито президент України Володимир Зеленський доручив готуватися до ще 2-3 років війни, – це вкид, який вже був, повідомив радник президента з комунікацій Дмитро Литвин.

"Та це ж той самий вкид, який вже був. Може, людям треба було щось використати як носій для інших меседжів в цьому тексті про те, як все типу погано. Тільки ж оце на зустрічі з фракцією президент говорив, що треба сфокусуватися на пів року до листопада, оцей строк є", – сказав Литвин журналістам у середу.

Також інформацію від The Economist спростувало агентству "Інтерфакс-Україна" поінформоване джерело.

"Це неправда", – сказав співрозмовник агентства.

Раніше видання The Economist з посиланням на джерела в українській владі повідомило, що нібито Зеленський доручив готуватися до ще 2-3 років війни.