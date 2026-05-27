Інтерфакс-Україна
Події
13:31 27.05.2026

Інформація про те, що нібито Зеленський доручив готуватися до ще 2-3 років війни, є вкидом – радник

1 хв читати
Інформація про те, що нібито Зеленський доручив готуватися до ще 2-3 років війни, є вкидом – радник
Фото: Детектор Медіа

Інформація The Economist про те, що нібито президент України Володимир Зеленський доручив готуватися до ще 2-3 років війни, – це вкид, який вже був, повідомив радник президента з комунікацій Дмитро Литвин.

"Та це ж той самий вкид, який вже був. Може, людям треба було щось використати як носій для інших меседжів в цьому тексті про те, як все типу погано. Тільки ж оце на зустрічі з фракцією президент говорив, що треба сфокусуватися на пів року до листопада, оцей строк є", – сказав Литвин журналістам у середу.

Також інформацію від The Economist спростувало агентству "Інтерфакс-Україна" поінформоване джерело.

"Це неправда", – сказав співрозмовник агентства.

Раніше видання The Economist з посиланням на джерела в українській владі повідомило, що нібито Зеленський доручив готуватися до ще 2-3 років війни.

Теги: #вкид_інфо #війна #спростування #доручення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:45 27.05.2026
ISW: Росія може використати Білорусь для ударів по логістичних маршрутах України

ISW: Росія може використати Білорусь для ударів по логістичних маршрутах України

20:49 26.05.2026
Зеленський: Ми раді бачити в Україні будь-кого, з будь-якої держави, але піднімаємо питання повернення українців

Зеленський: Ми раді бачити в Україні будь-кого, з будь-якої держави, але піднімаємо питання повернення українців

18:46 26.05.2026
Командувач СБС повідомив про плани відповіді Білорусі, якщо та вступить у війну на боці РФ: перші 500 цілей вже на олівці

Командувач СБС повідомив про плани відповіді Білорусі, якщо та вступить у війну на боці РФ: перші 500 цілей вже на олівці

13:09 26.05.2026
Китай закликає "всі сторони" до деескалації ситуації у російсько-українській війні та до відновлення діалогу – МЗС

Китай закликає "всі сторони" до деескалації ситуації у російсько-українській війні та до відновлення діалогу – МЗС

11:48 26.05.2026
Інформація про захоплення с.Рясне на Сумщині не відповідає дійсності – 14 Армійський корпус

Інформація про захоплення с.Рясне на Сумщині не відповідає дійсності – 14 Армійський корпус

11:37 26.05.2026
Генштаб ЗСУ: Уражено командні пункти, логістику противника, підтверджено зупинку роботи НПЗ "Сызранский"

Генштаб ЗСУ: Уражено командні пункти, логістику противника, підтверджено зупинку роботи НПЗ "Сызранский"

09:06 26.05.2026
ППО України збила 111 зі 122 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання 9 безпілотників на 11 локаціях

ППО України збила 111 зі 122 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання 9 безпілотників на 11 локаціях

06:52 26.05.2026
Рубіо та Лавров провели телефонну розмову щодо російсько-української війни – Держдеп США

Рубіо та Лавров провели телефонну розмову щодо російсько-української війни – Держдеп США

01:54 26.05.2026
Сили оборони відбили з початку доби 210 ворожих атак – Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 210 ворожих атак – Генштаб

21:00 25.05.2026
Президент говорив про досяжність припинення гарячої фази війни до кінця року – депутати

Президент говорив про досяжність припинення гарячої фази війни до кінця року – депутати

ВАЖЛИВЕ

У Києві відкрито представництво демократичної Білорусі – Тихановська

В Одесі затримали священника УПЦ (МП), підозрюваного у наведенні ракет РФ, – СБУ

Шмигаль: Норвегія надасть EUR40 млн гранту на підтримку енергетичної стійкості України

Командувач СБС повідомив про плани відповіді Білорусі, якщо та вступить у війну на боці РФ: перші 500 цілей вже на олівці

Направлено до суду справу Тимошенко щодо підкупу нардепів

ОСТАННЄ

Парламент Угорщини скасував рішення про вихід країни з Міжнародного кримінального суду

Ворог атакував Одесу БпЛА: четверо цивільних постраждали

Викрито розкрадання 2,7 млн грн на будівництві командного пункту ЗСУ на Житомирщині – СБУ

Синоптики попереджають про пориви вітру до 20 м/с в низці областей України 28 травня

Ворог атакував Дніпровський район, попередньо, без постраждалих – ОВА

МЗС України про конфіскацію Росією майна на окупованих територіях: Розграбоване доведеться повернути

Короткочасні дощі, місцями з грозами та поривами вітру, пройдуть Україною у четвер і п'ятницю

Начальника групи ТЦК судитимуть за побиття та застосування шокера до 60-річного чоловіка

СБУ повідомила про підозру найманцю РФ, який катував цивільних під час окупації Київщини

У Києві відкрито представництво демократичної Білорусі – Тихановська

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА