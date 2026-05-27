МЗС України про конфіскацію Росією майна на окупованих територіях: Розграбоване доведеться повернути

Політика конфіскації майна українських громадян на окупованих Росією територіях спрямована не лише на експропріацію майна, а й на цілеспрямоване знищення українського народу, русифікацію та захоплення українських територій, заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий у коментарі до звіту Human Rights Watch.

"Відповідно до Конвенції 1948 року про запобігання та покарання злочину геноциду та Римського статуту Міжнародного кримінального суду, насильницька зміна етнічного складу населення кваліфікується як геноцид, якщо ці дії вчиняються з наміром знищити, повністю або частково, національну групу. Ключовою умовою для встановлення відповідальності за цей злочин є доведення злочинного наміру. У цьому контексті піднесення Росією своїх колонізаторських амбіцій до статусу державних програм, стратегій розвитку або законів значно спрощує цей етап роботи для українського та міжнародного правосуддя", – наголосив Тихий.

Так, нагадав він, у звіті правозахисноюї організації Human Rights Watch ретельно задокументовано кампанію незаконної "перереєстрації" нерухомості, яка базується на низці незаконних вимог, виконати які законним власникам неможливо.

"Російська влада продовжує грубо порушувати норми міжнародного гуманітарного права, навмисно змінюючи демографічний склад тимчасово окупованих територій України та заселяючи їх особами з Російської Федерації та іноземними громадянами, зокрема з Центральної Азії, Африки та Кавказу. Російське беззаконня двічі позбавляє українців їхніх домівок: спочатку змушуючи їх тікати з окупованих територій, а потім захоплюючи майно, залишене під час окупації. Росія розпочала цю злочинну політику ще у 2014 році, а зараз розширює масштаби грабежу за допомогою державних програм та законодавчих ініціатив," – підкреслив Тихий, додавши, що Москва фактично повторює власні злочини минулого століття, коли людей поселяли в будинках репресованих "ворогів народу.

В МЗС наголосили, що незаконна експропріація державної, муніципальної та приватної власності Росією та її окупаційними адміністраціями на тимчасово окупованих територіях України є нікчемною. Вона не надає жодних правових підстав для володіння майном будь-кому, крім законних власників, і в майбутньому підлягатиме скасуванню.

"Масштаби грабежу під час російської агресії проти України є безпрецедентними. Україна й надалі використовуватиме всі національні та міжнародні правові інструменти, щоб привернути до цього увагу світової спільноти та повернути вкрадене майно. Усі випадки грабежу будуть ретельно задокументовані, що гарантуватиме неминучу відповідальність винних та повернення майна законним власникам", – резюмував Тихий.