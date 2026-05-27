13:03 27.05.2026

Короткочасні дощі, місцями з грозами та поривами вітру, пройдуть Україною у четвер і п'ятницю

У четвер, 28 травня, переважною частиною України, крім південних областей, Закарпаття та Прикарпаття, пройдуть короткочасні дощі, місцями з грозами, повідомив Укргідрометцентр.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень в більшості областей пориви 15-20 м/с. Температура вночі 5-10°, вдень 13-18°; у південній частині вночі 11-16°, вдень 17-22°.

У Києві 28 травня вночі без опадів, вдень короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень близько 15°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії  ім. Бориса Срезневського в Києві 28 травня найвища температура вдень була  32,3 в 1924р., найнижча вночі  3,0 в 1904р.

У п’ятницю, 29 травня, вночі без опадів, вдень в Україні, крім західних областей, невеликі короткочасні дощі, на півдні місцями з грозами. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень в Україні місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 5-10°, вдень 13-18°.

У Києві 29 травня вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень близько 15°.

