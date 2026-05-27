12:36 27.05.2026

Начальника групи ТЦК судитимуть за побиття та застосування шокера до 60-річного чоловіка

Державне бюро розслідувань (ДБР) скерувало до суду обвинувальний акт щодо начальника групи одного з відділів Ковельського РТЦК та СП, який під час мобілізаційних заходів з колегами зламав руку і застосував електрошокер до 60-річної людини, повідомляє ДБР у середу.

"За даними слідства, 20 березня у селищі Заболоття Ковельського району троє працівників ТЦК підійшли до 60-річного місцевого жителя та, намагаючись його затримати, зламали руку", – йдеться у повідомленні на сайті відомства.

Також один із військовослужбовців застосував електрошокер і розпилив у чоловіка перцевий балончик, що спричинило хімічні опіки очей. Унаслідок чоловік отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Начальника групи судитимуть за ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України – умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості. Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.

Дії інших військовослужбовців розглядаються в окремому провадженні.

Процесуальне керівництво здійснювала Волинська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону. Слідство триває.

Теги: #побиття #тцк

09:54 26.05.2026
Генпрокурор: посадовці ТЦК фіктивно мобілізували 276 чоловіків, серед них – померлі та ув'язнені

11:19 24.05.2026
Житель Тернополя застрелився у приміщенні ТЦК – поліція

16:13 23.05.2026
Причетних до конфлікту з ветераном у Києві переведуть до бойових підрозділів – командування Сухопутних військ

13:34 22.05.2026
В Києві побили ветерана під час заходів оповіщення ТЦК, поліція відкрила справу

10:29 22.05.2026
Двох військових столичних ТЦК судитимуть за побиття до смерті мобілізованого – керівник Дарницької спецпрокуратури

18:09 19.05.2026
У Львові група громадян напала на авто ТЦК

13:49 15.05.2026
Затримано винуватців побиття українських підлітків у Варшаві

16:49 07.05.2026
Правоохоронці повідомили про підозру військовому, який побив перед строєм побратима – ДБР

12:06 07.05.2026
На Дніпропетровщині затримано військовослужбовця, який жорстоко побив побратима

12:05 18.02.2026
Ексфутболіста затримали на Київщині за побиття військовослужбовця

