Начальника групи ТЦК судитимуть за побиття та застосування шокера до 60-річного чоловіка

Державне бюро розслідувань (ДБР) скерувало до суду обвинувальний акт щодо начальника групи одного з відділів Ковельського РТЦК та СП, який під час мобілізаційних заходів з колегами зламав руку і застосував електрошокер до 60-річної людини, повідомляє ДБР у середу.

"За даними слідства, 20 березня у селищі Заболоття Ковельського району троє працівників ТЦК підійшли до 60-річного місцевого жителя та, намагаючись його затримати, зламали руку", – йдеться у повідомленні на сайті відомства.

Також один із військовослужбовців застосував електрошокер і розпилив у чоловіка перцевий балончик, що спричинило хімічні опіки очей. Унаслідок чоловік отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Начальника групи судитимуть за ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України – умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості. Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.

Дії інших військовослужбовців розглядаються в окремому провадженні.

Процесуальне керівництво здійснювала Волинська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону. Слідство триває.