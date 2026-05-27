У Києві відкрито представництво демократичної Білорусі – Тихановська

У Києві відкрито представництво демократичної Білорусі, що, як очікується, стане платформою для діалогу, практичної співпраці та взаємної підтримки, повідомила голова Об’єднаного перехідного кабінету білоруської демократичної опозиції Світлана Тихановська.

"Вчора в Києві ми офіційно відкрили представництво демократичної Білорусі в Україні. Це важливий крок на шляху до більш тісної та систематичної співпраці між демократичною Білоруссю та Україною", – написала вона у соціальній мережі Х у середу.

Тихановська висловила вдячність "всім, хто допоміг створити це представництво".

Одночасно вона наголосила, що "ми маємо докласти більше зусиль для підтримки України: у політичному та інформаційному плані, шляхом співпраці з українськими інституціями, підтримуючи білоруських волонтерів та бійців, а також допомагаючи білорусам, які проживають в Україні".

"Це представництво зробить нашу роботу більш послідовною та помітною. Воно стане платформою для діалогу, практичної співпраці та підтримки. Допоможе українцям зрозуміти, з ким працювати, а білорусам в Україні – куди звертатися", – наголосила Тихановська.

Представництво очолила Світлана Шатіліна, Тихановська побажала їй успіхів у роботі.

"Вільна Білорусь і вільна Україна – це частина одного майбутнього", – наголосила вона.