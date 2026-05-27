12:19 27.05.2026

У Києві відкрито представництво демократичної Білорусі – Тихановська

У Києві відкрито представництво демократичної Білорусі, що, як очікується, стане платформою для діалогу, практичної співпраці та взаємної підтримки, повідомила голова Об’єднаного перехідного кабінету білоруської демократичної опозиції Світлана Тихановська.

"Вчора в Києві ми офіційно відкрили представництво демократичної Білорусі в Україні. Це важливий крок на шляху до більш тісної та систематичної співпраці між демократичною Білоруссю та Україною", – написала вона у соціальній мережі Х у середу.

Тихановська висловила вдячність "всім, хто допоміг створити це представництво".

Одночасно вона наголосила, що "ми маємо докласти більше зусиль для підтримки України: у політичному та інформаційному плані, шляхом співпраці з українськими інституціями, підтримуючи білоруських волонтерів та бійців, а також допомагаючи білорусам, які проживають в Україні".

"Це представництво зробить нашу роботу більш послідовною та помітною. Воно стане платформою для діалогу, практичної співпраці та підтримки. Допоможе українцям зрозуміти, з ким працювати, а білорусам в Україні – куди звертатися", – наголосила Тихановська.

Представництво очолила Світлана Шатіліна, Тихановська побажала їй успіхів у роботі.

"Вільна Білорусь і вільна Україна – це частина одного майбутнього", – наголосила вона.

14:21 26.05.2026
Зеленський обговорив із Тихановською намагання Росії втягнути ще більше Білорусь у війну проти України

12:26 26.05.2026
Поліція розслідує обставини загибелі двох іноземців у столичному Гідропарку

11:24 26.05.2026
Депутат Грищук просить Кличка і Кравченка розібратися із ситуацією довкола недобудови "Апрель-2" у Києві

10:38 26.05.2026
До Києво-Печерської лаври передали мобільну станцію для цифрового збереження культурної спадщини

10:22 26.05.2026
Петиція про звільнення станції швидкісного трамваю "Кільцева дорога" від недобудови "Апрель-2" набрала необхідні голоси

10:00 26.05.2026
В Києві повністю відновлено рух транспорту в Шевченківському, Дарницькому та Подільському районах – поліція

20:02 25.05.2026
Тихановська у Києві: Я впевнена, що перемога України відкриє шлях і до свободи Білорусі

19:59 25.05.2026
Завершено аварійно-відновлювальні роботи на місці російського удару у Шевченківському районі Києва – ДСНС

19:12 25.05.2026
Сибіга після перемовин із Тихановською у Києві: Білоруси заслуговують на свободу та право самостійно визначати майбутнє своєї держави

19:02 25.05.2026
Внаслідок обстрілу Києва в ніч на неділю постраждали сім аптек мережі "Аптеки 9-1-1"

