Окупанти атакували Павлоград, є пошкодження осель і майна, люди не постраждали – ОВА

Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські окупаційні війська завдали удару по Павлограду (Дніпропетровська обл.) – зазнали пошкоджень шість осель, горіло майно на території одного домоволодіння, люди не постраждали, повідомила пресслужба обласної військової адміністрації (ОВА).

"Ворог атакував Павлоград. Зайнялося майно на території приватного домоволодіння. Рятувальники пожежу загасили. 6 осель та гараж пошкоджені. Люди не постраждали", – йдеться у повідомленні пресслужби ОВА у Телеграмі у середу.