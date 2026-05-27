Інтерфакс-Україна
12:07 27.05.2026

Окупанти атакували Павлоград, є пошкодження осель і майна, люди не постраждали – ОВА

Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські окупаційні війська завдали удару по Павлограду (Дніпропетровська обл.) – зазнали пошкоджень шість осель, горіло майно на території одного домоволодіння, люди не постраждали, повідомила пресслужба обласної військової адміністрації (ОВА).

"Ворог атакував Павлоград. Зайнялося майно на території приватного домоволодіння. Рятувальники пожежу загасили. 6 осель та гараж пошкоджені. Люди не постраждали", – йдеться у повідомленні пресслужби ОВА у Телеграмі у середу.

13:53 25.05.2026
Ворог атакував промпідприємство на Полтавщині, пожежі немає – ОВА

13:34 25.05.2026
В Павлограді вже 10 постраждалих, троє – у важкому стані

10:35 25.05.2026
Одна людина дістала поранень через ворожий удар по Павлограду – Дніпропетровська ОВА

10:24 25.05.2026
У лікарнях 21 із 87 постраждалих в Києві в ніч на неділю, пошкоджені майже 150 житлових будинків – Зеленський

10:05 25.05.2026
Окупанти завдали удару по Павлограду, понівечена багатоповерхівка – Дніпропетровська ОВА

18:15 24.05.2026
Україна вимагає скликання термінового засідання Ради Безпеки ООН і засідання ОБСЄ через атаку РФ на Київ – Сибіга

17:51 24.05.2026
Основну частину збитків під час нічної атаки завдали ракети, а не "Шахеди", – радник міністра оборони

16:15 24.05.2026
Глава МЗС Угорщини засудила напад РФ, висловила підтримку народу України

16:08 24.05.2026
На Київщині після обстрілу ліквідували масштабну пожежу на площі 10 тис. кв. м – ДСНС

20:26 13.11.2025
Рух поїздів до Шостки та Павлограда відновиться після дозволу військових — "Укрзалізниця"

