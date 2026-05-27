Інтерфакс-Україна
Події
11:48 27.05.2026

Президент присвоїв почесне найменування "імені Героїв УПА" Окремому центру спеціальних операцій "Північ" ССО ЗСУ

1 хв читати
Президент присвоїв почесне найменування "імені Героїв УПА" Окремому центру спеціальних операцій "Північ" ССО ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння почесного найменування Окремому центру спеціальних операцій "Північ" Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

Відповідний документ оприлюднено на сайті президента.

"З метою відновлення історичних традицій національного війська, зважаючи на зразкове виконання покладених завдань під час захисту територіальної цілісності та незалежності України, постановляю: присвоїти Окремому центру спеціальних операцій "Північ" Сил спеціальних операцій Збройних сил України почесне найменування "імені Героїв УПА" та надалі іменувати його – Окремий центр спеціальних операцій "Північ" імені Героїв УПА Сил спеціальних операцій Збройних сил України", – йдеться в тексті указу.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Теги: #центр #ссо #найменування #указ

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:33 27.05.2026
В Україні День Сил спеціальних операцій, Зеленський привітав воїнів

В Україні День Сил спеціальних операцій, Зеленський привітав воїнів

13:33 26.05.2026
Зеленський присвоїв почесну відзнаку "Місто-рятівник" містам Будапешт, Гданськ, Таллінн та Сен-Жермен-ан-Ле

Зеленський присвоїв почесну відзнаку "Місто-рятівник" містам Будапешт, Гданськ, Таллінн та Сен-Жермен-ан-Ле

11:47 21.05.2026
ССО ЗСУ: Уражено Сизранський НПЗ

ССО ЗСУ: Уражено Сизранський НПЗ

16:05 13.05.2026
ССО уразили об'єкти нафтового терміналу на Чорному морі біля російської Тамані

ССО уразили об'єкти нафтового терміналу на Чорному морі біля російської Тамані

16:33 28.04.2026
ССО ЗСУ уразили базу "Іскандерів" в окупованому Криму

ССО ЗСУ уразили базу "Іскандерів" в окупованому Криму

19:08 27.04.2026
Зеленський призначив Мельника послом у Люксембурзі за сумісництвом

Зеленський призначив Мельника послом у Люксембурзі за сумісництвом

13:25 23.04.2026
Київрада підтримала найменування проїзду поблизу Маріїнського парку на честь Андрія Парубія

Київрада підтримала найменування проїзду поблизу Маріїнського парку на честь Андрія Парубія

21:13 20.04.2026
Зеленський підписав указ про Міжвідомчу комісію з питань військово-промислової політики та оборонних технологій

Зеленський підписав указ про Міжвідомчу комісію з питань військово-промислової політики та оборонних технологій

16:38 17.04.2026
Зеленський ввів у дію санкції проти 121 російських командирів та 9 релігійних діячів – указ

Зеленський ввів у дію санкції проти 121 російських командирів та 9 релігійних діячів – указ

11:56 17.04.2026
ССО ЗСУ: Уражено базу підрозділу БпЛА "Рубікон" під Маріуполем

ССО ЗСУ: Уражено базу підрозділу БпЛА "Рубікон" під Маріуполем

ВАЖЛИВЕ

У Києві відкрито представництво демократичної Білорусі – Тихановська

В Одесі затримали священника УПЦ (МП), підозрюваного у наведенні ракет РФ, – СБУ

Шмигаль: Норвегія надасть EUR40 млн гранту на підтримку енергетичної стійкості України

Командувач СБС повідомив про плани відповіді Білорусі, якщо та вступить у війну на боці РФ: перші 500 цілей вже на олівці

Направлено до суду справу Тимошенко щодо підкупу нардепів

ОСТАННЄ

Начальника групи ТЦК судитимуть за побиття та застосування шокера до 60-річного чоловіка

СБУ повідомила про підозру найманцю РФ, який катував цивільних під час окупації Київщини

У Києві відкрито представництво демократичної Білорусі – Тихановська

Окупанти атакували Павлоград, є пошкодження осель і майна, люди не постраждали – ОВА

Рада зняла з розгляду більшість законопроєктів, які планувалися до розгляду цього тижня

Центр єдності у Стокгольмі відкриється 15 червня – Мінсоцполітики

Росіяни 18 разів обстріляли Донеччину, 6 людей загинули – ОВА

Рада підтримала в 1-му читанні урядовий законопроєкт щодо медекспертизи ВЛК для іноземців

Атакована бригада енергетиків на Харківщині, двоє працівників поранені – Міненерго

Другий всеукраїнський форум "Зоосвідомі" для обговорення рішень щодо добробуту тварин відбудеться в Києві

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА