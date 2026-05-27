11:37 27.05.2026

Рада зняла з розгляду більшість законопроєктів, які планувалися до розгляду цього тижня

Порядок денний Верховної Ради не містить законопроєктів, які планувалися до розгляду на цьому пленарному тижні.

Як свідчать дані з порядку денного Ради, що є в розпорядженні агентства "Інтерфакс-Україна", в середу, 27 травня, не планується, зокрема, розгляд законопроєкту №15111-д про автоматичний обмін інформацією щодо доходів на цифрових платформах, що є структурним маяком нової програми фінансування з Міжнародним валютним фондом (МВФ) та №14327 щодо приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA), прийняття якого очікують представники Європейської Комісії (DG ENEST, TRADE та FISMA).

Раніше очільник парламентського фінкомітету Данило Гетманцев повідомляв, що планувався розгляд законопроєкту щодо скасування пільги з ПДВ на посилки до EUR150. Законопроєкт щодо змін у Митний кодекс (№12360) був провалений під час голосування у вівторок, 26 квітня, проте законопроєкт щодо змін у Податковий кодекс (№15112-д) у порядку денному відсутній. Ці зміни також є структурним маяком програми розширеного фінансування з МВФ.

Також, згідно з опублікованою інформацією Ярослава Железняка (фракція "Голос"), планувався розгляд у другому читанні законопроєкту №14067 щодо підтримки розвитку ефективного та сталого централізованого теплопостачання (індикатор програми Ukraine Facility), № 14174 про безпеку та інтероперабельність залізниць (ЄС, індикатор Ukraine Facility та програми DPL зі Світовим банком), №12117 щодо вдосконалення роботи індустріальних парків (ІП) (індикатор Ukraine Facility).

Залишились у порядку денному законопроєкти щодо публічних закупівель (№11520), що є структурним маяком програми з МВФ та DPL, а також зміни до державного бюджету (№15224 та альтернативні).

Як повідомлялось, у середу, 27 травня, місія МВФ прибула в Київ для 1-го перегляду програми EFF та консультацій за статтею IV.

