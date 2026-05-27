11:24 27.05.2026

Центр єдності у Стокгольмі відкриється 15 червня – Мінсоцполітики

Центр єдності (Unity Hub) у Стокгольмі (Швеція) планують відкрити 15 червня, він стане другим після Центру в Берліні (Німеччина), повідомив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін.

"Для наших громадян за кордоном дуже важливо мати відчуття "свого". І саме Центри єдності стають тими місцями, де можна знайти своє ком’юніті. Там можна організовувати власні події та зустрічі, долучатися до активностей, а також дізнаватися про можливості, які є в Україні", – цитує Улютіна пресслужба за результатами участі у токшоу "Вдома краще!"

Він додав, що перший Центр єдності вже працює в Берліні (Німеччина), наступний готується до відкриття 15 червня у Стокгольмі, а далі – Чехія, Польща, Іспанія та інші країни Європи.

Як повідомлялося, 24 січня 2025 року Кабінет міністрів схвалив створення Агентства національної єдності – структури, що допоможе реалізувати ініціативи із взаємодії з українською громадою та громадськими організаціями в країнах перебування. Відзначалося, що далі Агентство відкриє департаменти в ключових країнах перебування українців, насамперед у Німеччині, Польщі та Чехії, а в столицях цих країн буде створено "Центру єдності" (Unity Hub). Серед функцій і можливостей Unity Hub: освітній і культурний простір, мовні курси, консультант з повернення, консульські послуги (як зовнішня послуга), банківські послуги, поштові послуги, координатор з економічних можливостей, ДП "Документ", збори лідерів думок, програми для дітей та молоді, українська кав’ярня, бізнес-хаб і коворкінг та UA Job Center.

У лютому 2025 року підписано спільну декларацію про наміри відкриття першого українського Unity Hub у Берліні. У планах відкриття таких хабів у Мюнхені та Дюссельдорфі.

У березні 2025 року підписано спільні декларації про наміри відкрити українські Unity Hub у Франції та в Іспанії .

На початку листопада 2025 року в Мінсоцполітики повідомили, що українські Центри єдності відкриються в Іспанії (Торрев’єха провінції Аліканте), Німеччині (Берлін) та Чехії (Прага) в 2025 році.

Крім того, раніше зазначалося, що Україна зацікавлена у відкритті Центру єдності в Польщі (Варшава), Відні (Австрія) і Швеції (Стокгольмі).

З 15 квітня у Берліні розпочав роботу перший у Європі Центр єдності для  українців, де можна буде отримати консультації з повернення, а також долучитися до освітніх та культурних заходів.

13:26 06.05.2026
Відкриття Центру єдності в Стокгольмі заплановано на червень

09:34 12.03.2026
