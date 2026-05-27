Росіяни 18 разів обстріляли Донеччину, 6 людей загинули – ОВА

Російські окупанти за добу 18 разів обстріляли населені пункти Донеччини, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"За 26 травня росіяни вбили 6 жителів Донеччини: 5 у Миколаївці та 1 у Дружківці. Ще 2 людини в області за добу дістали поранення", – написав Філашкін в телеграм-каналі.

Так, у Миколаївці 5 людей загинули і 2 поранені, пошкоджено 5 приватних будинків, 3 багатоповерхівки і 3 адмінбудівлі. У Біленькому Краматорської громади поранено людину. У Дружківці пошкоджено приватний будинок.

Крім того, у Маяках Святогірської громади зруйновано приватний будинок. У Слов’янську пошкоджено приватний будинок. У Новодонецькому пошкоджено адмінбудівлю. У Знаменівці Олександрівської громади пошкоджено автомобіль.

У Різниківці та Свято-Покровському Сіверської громади пошкоджено приватні будинки.

У Добропіллі пошкоджено адмінбудівлю.