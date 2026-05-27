Інтерфакс-Україна
Події
11:21 27.05.2026

Росіяни 18 разів обстріляли Донеччину, 6 людей загинули – ОВА

1 хв читати
Росіяни 18 разів обстріляли Донеччину, 6 людей загинули – ОВА
Фото: Донецька ОВА

Російські окупанти за добу 18 разів обстріляли населені пункти Донеччини, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"За 26 травня росіяни вбили 6 жителів Донеччини: 5 у Миколаївці та 1 у Дружківці. Ще 2 людини в області за добу дістали поранення", – написав Філашкін в телеграм-каналі.

Так, у Миколаївці 5 людей загинули і 2 поранені, пошкоджено 5 приватних будинків, 3 багатоповерхівки і 3 адмінбудівлі. У Біленькому Краматорської громади поранено людину. У Дружківці пошкоджено приватний будинок.

Крім того, у Маяках Святогірської громади зруйновано приватний будинок. У Слов’янську пошкоджено приватний будинок. У Новодонецькому пошкоджено адмінбудівлю. У Знаменівці Олександрівської громади пошкоджено автомобіль.

У Різниківці та Свято-Покровському Сіверської громади пошкоджено приватні будинки.

У Добропіллі пошкоджено адмінбудівлю.

Теги: #донецька_область #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:58 27.05.2026
Ворог обстріляв Херсонщину, одна жертва і 17 постраждалих

Ворог обстріляв Херсонщину, одна жертва і 17 постраждалих

08:12 27.05.2026
Двоє постраждалих через російські обстріли Сумщини – поліція

Двоє постраждалих через російські обстріли Сумщини – поліція

07:46 27.05.2026
Армія РФ атакувала два райони Дніпропетровщини, шестеро поранених

Армія РФ атакувала два райони Дніпропетровщини, шестеро поранених

07:43 27.05.2026
Троє цивільних постраждали через ворожі дронові атаки на Херсонщині

Троє цивільних постраждали через ворожі дронові атаки на Херсонщині

19:50 26.05.2026
Вже відомо про 15 постраждалих у Запоріжжі, серед них – немовля

Вже відомо про 15 постраждалих у Запоріжжі, серед них – немовля

14:26 26.05.2026
ЄС через атаку на Київ та нові погрози Кремля викликав повіреного у справах РФ

ЄС через атаку на Київ та нові погрози Кремля викликав повіреного у справах РФ

10:26 26.05.2026
На Херсонщині внаслідок обстрілів поранено сімох людей, серед постраждалих дві медсестри – поліція

На Херсонщині внаслідок обстрілів поранено сімох людей, серед постраждалих дві медсестри – поліція

10:08 26.05.2026
На Донеччині дві людини загинули, 21 поранена через російськи обстріли – ОВА

На Донеччині дві людини загинули, 21 поранена через російськи обстріли – ОВА

09:58 26.05.2026
На Сумщині за добу дев'ять людей постраждали від атак окупантів – ОВА

На Сумщині за добу дев'ять людей постраждали від атак окупантів – ОВА

08:35 26.05.2026
У Запорізькій області внаслідок атак РФ за добу поранено двох людей, удари завдано по 39 населених пунктах – ОВА

У Запорізькій області внаслідок атак РФ за добу поранено двох людей, удари завдано по 39 населених пунктах – ОВА

ВАЖЛИВЕ

В Одесі затримали священника УПЦ (МП), підозрюваного у наведенні ракет РФ, – СБУ

Шмигаль: Норвегія надасть EUR40 млн гранту на підтримку енергетичної стійкості України

Командувач СБС повідомив про плани відповіді Білорусі, якщо та вступить у війну на боці РФ: перші 500 цілей вже на олівці

Направлено до суду справу Тимошенко щодо підкупу нардепів

Зеленський присвоїв почесну відзнаку "Місто-рятівник" містам Будапешт, Гданськ, Таллінн та Сен-Жермен-ан-Ле

ОСТАННЄ

Рада підтримала в 1-му читанні урядовий законопроєкт щодо медекспертизи ВЛК для іноземців

Атакована бригада енергетиків на Харківщині, двоє працівників поранені – Міненерго

Другий всеукраїнський форум "Зоосвідомі" для обговорення рішень щодо добробуту тварин відбудеться в Києві

Росія зараз не здатна до наступу проти НАТО, але союзники мають бути готові, – Сікорський

Одразу три петиції до Кабміну про право державних і приватних виконавців на відстрочку та бронювання не набрали необхідних голосів

В Одесі затримали священника УПЦ (МП), підозрюваного у наведенні ракет РФ, – СБУ

ISW: Росія може використати Білорусь для ударів по логістичних маршрутах України

Петиція до Кабміну про перегляд закону щодо урівнювання виплат для родин загиблих і зниклих безвісти військових набрала 25 тис. голосів

В Україні День Сил спеціальних операцій, Зеленський привітав воїнів

Рух поїздів на "синій" лінії метрополітену в Києві відновлено

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА