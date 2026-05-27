Інтерфакс-Україна
Події
11:16 27.05.2026

Рада підтримала в 1-му читанні урядовий законопроєкт щодо медекспертизи ВЛК для іноземців

2 хв читати
Рада підтримала в 1-му читанні урядовий законопроєкт щодо медекспертизи ВЛК для іноземців

Законопроєкт №15015, який надає право військово-лікарським комісіям (ВЛК) проводити військово-лікарську експертизу кандидатів на проходження військової служби за контрактом з числа іноземців та осіб без громадянства, підтриманий Верховною Радою в першому читанні за основу.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", під час пленарного засідання в середу, 27 травня, документ підтримали 287 нардепів, жодного голосу проти. За скорочену процедуру підготовки законопроєкту до другого читання проголосували 277 парламентарі.

Проєкт закону розроблений Міноборони.

"У нас зараз в Силах оборони України проходять службу близько 8,5 тис. іноземців. У них є серйозні проблеми з тим, щоб отримувати доступ до ВЛК, не лише на етапі потрапляння до українського війська, а і після отримання поранення для того, щоб визнавати, що їхні поранення отримані в результаті захисту України. Законопроєкт розроблено з метою усунення цієї програлини", – зазначив заступник міністра оборони України Євген Мойсюк під час виступу в Раді.

Згідно з пояснювальною запискою до документу, він спрямований на врегулювання процедури проведення військово-лікарської експертизи щодо іноземців та осіб без громадянства, які виявили бажання проходити військову службу за контрактом. Фінансування відповідних заходів здійснюватиметься за рахунок коштів, передбачених у держбюджеті України для Міністерства оборони України на відповідний бюджетний період.

Як зазначила нардепка Софія Федина (фракція "Європейська солідарність"), до другого читання законопроєкт варто допрацювати. На її думку він містить терміни, яких немає в законодавстві (зокрема, термін "кандидати на проходження служби"), не передбачає визначення ВЛК придатності чи непридатності іноземців до служби серед тих, хто вже служить в Україні. Вона відкреслила, що залишаються питання щодо ВЛК для українців, адже інколи експертиза проводиться проти волі людини.

Як повідомлялося, 3 березня Комітет з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування підтримав законопроєкт № 15015 за основу та в цілому.

"Міністерство оборони працює над залученням іноземців до виконання завдань у Збройних Силах України та інших складових сил оборони. Одна з правових прогалин стосується саме медичного напрямку. Як правова держава, ми ставимо іноземців у такі самі умови, як і наших громадян, щодо медичного, фінансового та іншого забезпечення, але законодавство не передбачає проведення ВЛК для них. Метою законопроєкту є усунення цієї прогалини", – пояснив необхідність змін заступник міністра оборони України Євген Мойсюк.

Теги: #законопроєкт #влк #іноземці

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:26 26.05.2026
Поліція розслідує обставини загибелі двох іноземців у столичному Гідропарку

Поліція розслідує обставини загибелі двох іноземців у столичному Гідропарку

12:10 25.05.2026
Фінкомітет Ради рекомендував у цілому законопроєкт щодо звільнення від ПДВ постачання НРК до кінця воєнного стану

Фінкомітет Ради рекомендував у цілому законопроєкт щодо звільнення від ПДВ постачання НРК до кінця воєнного стану

10:54 20.05.2026
Нардепи пропонують Раді встановити пільгу на сплату ПДВ для операції з постачання НРК до кінця воєнного стану

Нардепи пропонують Раді встановити пільгу на сплату ПДВ для операції з постачання НРК до кінця воєнного стану

09:08 19.05.2026
Петиція до Кабміну про відмову від політики масового залучення іноземців до ринку праці набрала 25 тис. голосів

Петиція до Кабміну про відмову від політики масового залучення іноземців до ринку праці набрала 25 тис. голосів

13:10 18.05.2026
Кабмін пропонує Раді затвердити умови вступної кампанії і скасувати ДПА в 2027р.

Кабмін пропонує Раді затвердити умови вступної кампанії і скасувати ДПА в 2027р.

12:28 18.05.2026
У Кропивницькому затримано очільника ВЛК та його спільників, які торгували фейковими довідками про інвалідність

У Кропивницькому затримано очільника ВЛК та його спільників, які торгували фейковими довідками про інвалідність

22:07 13.05.2026
У Конгресі США петиція для примусового голосування законопроєкту про нову допомогу Україні зібрала 218 підписів

У Конгресі США петиція для примусового голосування законопроєкту про нову допомогу Україні зібрала 218 підписів

05:23 12.05.2026
У Дніпрі під час проходження ВЛК помер чоловік, якого зупинили для перевірки військово-облікових документів

У Дніпрі під час проходження ВЛК помер чоловік, якого зупинили для перевірки військово-облікових документів

16:22 08.05.2026
Раді пропонують визнати гагаузів корінним народом України

Раді пропонують визнати гагаузів корінним народом України

20:51 07.05.2026
Іноземні добровольці в Силах оборони зможуть простіше отримати тимчасову посвідку на проживання в Україні – Свириденко

Іноземні добровольці в Силах оборони зможуть простіше отримати тимчасову посвідку на проживання в Україні – Свириденко

ВАЖЛИВЕ

В Одесі затримали священника УПЦ (МП), підозрюваного у наведенні ракет РФ, – СБУ

Шмигаль: Норвегія надасть EUR40 млн гранту на підтримку енергетичної стійкості України

Командувач СБС повідомив про плани відповіді Білорусі, якщо та вступить у війну на боці РФ: перші 500 цілей вже на олівці

Направлено до суду справу Тимошенко щодо підкупу нардепів

Зеленський присвоїв почесну відзнаку "Місто-рятівник" містам Будапешт, Гданськ, Таллінн та Сен-Жермен-ан-Ле

ОСТАННЄ

Атакована бригада енергетиків на Харківщині, двоє працівників поранені – Міненерго

Другий всеукраїнський форум "Зоосвідомі" для обговорення рішень щодо добробуту тварин відбудеться в Києві

Росія зараз не здатна до наступу проти НАТО, але союзники мають бути готові, – Сікорський

Одразу три петиції до Кабміну про право державних і приватних виконавців на відстрочку та бронювання не набрали необхідних голосів

В Одесі затримали священника УПЦ (МП), підозрюваного у наведенні ракет РФ, – СБУ

ISW: Росія може використати Білорусь для ударів по логістичних маршрутах України

Петиція до Кабміну про перегляд закону щодо урівнювання виплат для родин загиблих і зниклих безвісти військових набрала 25 тис. голосів

В Україні День Сил спеціальних операцій, Зеленський привітав воїнів

Рух поїздів на "синій" лінії метрополітену в Києві відновлено

Ворог обстріляв Херсонщину, одна жертва і 17 постраждалих

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА