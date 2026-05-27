Рада підтримала в 1-му читанні урядовий законопроєкт щодо медекспертизи ВЛК для іноземців

Законопроєкт №15015, який надає право військово-лікарським комісіям (ВЛК) проводити військово-лікарську експертизу кандидатів на проходження військової служби за контрактом з числа іноземців та осіб без громадянства, підтриманий Верховною Радою в першому читанні за основу.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", під час пленарного засідання в середу, 27 травня, документ підтримали 287 нардепів, жодного голосу проти. За скорочену процедуру підготовки законопроєкту до другого читання проголосували 277 парламентарі.

Проєкт закону розроблений Міноборони.

"У нас зараз в Силах оборони України проходять службу близько 8,5 тис. іноземців. У них є серйозні проблеми з тим, щоб отримувати доступ до ВЛК, не лише на етапі потрапляння до українського війська, а і після отримання поранення для того, щоб визнавати, що їхні поранення отримані в результаті захисту України. Законопроєкт розроблено з метою усунення цієї програлини", – зазначив заступник міністра оборони України Євген Мойсюк під час виступу в Раді.

Згідно з пояснювальною запискою до документу, він спрямований на врегулювання процедури проведення військово-лікарської експертизи щодо іноземців та осіб без громадянства, які виявили бажання проходити військову службу за контрактом. Фінансування відповідних заходів здійснюватиметься за рахунок коштів, передбачених у держбюджеті України для Міністерства оборони України на відповідний бюджетний період.

Як зазначила нардепка Софія Федина (фракція "Європейська солідарність"), до другого читання законопроєкт варто допрацювати. На її думку він містить терміни, яких немає в законодавстві (зокрема, термін "кандидати на проходження служби"), не передбачає визначення ВЛК придатності чи непридатності іноземців до служби серед тих, хто вже служить в Україні. Вона відкреслила, що залишаються питання щодо ВЛК для українців, адже інколи експертиза проводиться проти волі людини.

Як повідомлялося, 3 березня Комітет з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування підтримав законопроєкт № 15015 за основу та в цілому.

"Міністерство оборони працює над залученням іноземців до виконання завдань у Збройних Силах України та інших складових сил оборони. Одна з правових прогалин стосується саме медичного напрямку. Як правова держава, ми ставимо іноземців у такі самі умови, як і наших громадян, щодо медичного, фінансового та іншого забезпечення, але законодавство не передбачає проведення ВЛК для них. Метою законопроєкту є усунення цієї прогалини", – пояснив необхідність змін заступник міністра оборони України Євген Мойсюк.