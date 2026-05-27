10:45 27.05.2026

Атакована бригада енергетиків на Харківщині, двоє працівників поранені – Міненерго

На Харківщині під час виконання службових обов’язків бригада енергетиків потрапила під обстріл ворожого БПЛА, повідомило Міністерство енергетики України у середу.

"Внаслідок атаки двоє працівників зазнали поранень. Постраждалих доставили до лікарні, де медики надали всю необхідну допомогу", – зазначили у відомстві.

За інформацією Міненерго, станом на ранок 27 травня внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об’єктів частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання.

Окрім того, через негоду без електропостачання залишаються 15 населених пунктів на Сумщині. Ремонтні бригади працюють над відновленням.

