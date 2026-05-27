Другий всеукраїнський форум "Зоосвідомі" для обговорення рішень щодо добробуту тварин відбудеться в Києві

Форум “Зоосвідомі” - щорічна платформа для пошуку та формування сталих рішень у сфері добробуту тварин - вдруге відбудеться у Києві, цього року - 9 червня, повідомили ініціатори форуму.

Ключовими темами цьогорічного форуму стануть адопція, розвиток стандартів евакуації тварин, держполітики у сфері захисту тварин, досвід регіональних притулків в умовах війни, роль бізнесу та корпоративної соцвідповідальності (КСВ).

Організатори закликають до участі ГО, керівників притулків, CSR-менеджерів компаній та медіа. Планується, що подія обʼєднає близько 300 учасників зі всієї України, серед яких представники зоозахисних ініціатив, громадського сектору, бізнесу, культури, держінституцій та міжнародних партнерів.

Серед спікерів заходу - керівниця стратегічних ініціатив UAnimals Ольга Мацько, засновниця благодійного фонду “12 вартових” Лала Тарапакіна, засновниця фонду “Happy Paw” Ольга Спектор, нардепка та співголова міжфракційного депутатського об’єднання “Гуманна країна” Юлія Овчинникова, фронтмен гурту “Latexfauna” Дмитро Зезюлін, громадський діяч Ігор Донскіх та директорка з управління репутацією та КСВ Kormotech Аліна Смишляк-Борода.

Ініціаторками форуму виступають зоозахисниці Олена Мачинська (співзасновниця ГО URSA) та Ірина Лозова (керівниця соцпроєктів U-Hearts).

Участь у події безкоштовна за попередньою реєстрацією.