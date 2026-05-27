10:19 27.05.2026

Росія зараз не здатна до наступу проти НАТО, але союзники мають бути готові, – Сікорський

Фото: PAP

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що наразі Росія не готова до атаки проти НАТО.

"Росія становить для нас загрозу, і ми маємо ставитися до цього серйозно. Сьогодні Росія не здатна провести великий наступ проти НАТО, а якби вона до цього готувалася, ми б це побачили – у нас є супутникова розвідка. Ми бачили концентрацію ста тисяч солдатів навколо України, яка наростала місяцями", – наголосив Сікорський, якого цитує пресслужба МЗС Польщі в соцмережі Х.

Він додав, що наразі очевидно, що наміри Путіна гірші, ніж очікувала Західна Європа, тож ніхто не буде цього недооцінювати.

"Росія здатна на диверсійні дії чи провокації, що не досягають рівня справжньої інвазії. До таких дій НАТО також має бути готове", – наголосив міністр.

Окремо Сікорський зазначив, що Путін принципово не розуміє психології демократії.

"Він вважає, що коли ми сперечаємося й дискутуємо, ми роз’єднані й слабкі. Однак він не бачить, що коли ми визнаємо, що хтось бреше або становить загрозу, ми здатні діяти спільно й послідовно. За п’ять років ми вже ухвалили 20 пакетів санкцій, виділили ще десятки мільярдів євро на підтримку України, надали зброю та повернулися до зміцнення власних оборонних можливостей. Все це робить Росію слабшою, а не сильнішою порівняно з нами", – резюмував він.

 

Теги: #сікорський #нато #загроза #росія

