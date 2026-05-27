Одразу три петиції до Кабміну про право державних і приватних виконавців на відстрочку та бронювання не набрали необхідних голосів

Три петиції на сайті Кабінету міністрів із закликом забезпечити державним та приватним виконавцям право на отримання відстрочки та бронювання на період мобілізації не набрали необхідних для розгляду кількість голосів.

Згідно з платформою на сайті уряду, петиції були подано в один день 26 лютого, і станом на 27 травня вони набрали лише 6, 12 і 65 голосів із 25 тис. необхідних.

"Примусове виконання судових рішень є завершальною і невід’ємною стадією правосуддя, і будь яке ухвалене судом рішення без його фактичного виконання не має належної державної ваги. Саме на стадії примусового виконання рішень відбувається реальне відновлення порушених прав як фізичних, так і юридичних осіб, або ж компенсація понесеної шкоди чи збитків… При цьому державні та приватні виконавці в Україні, з огляду на їхню невелику кількість, фактично не становлять значимого для оборони країни мобілізаційного потенціалу", – йшлося в одній із петицій.

Іншою петицією пропонувалося: внести зміни до ст. 23 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", включивши державних та приватних виконавців до переліку осіб, які мають право на відстрочку; розробити чіткий механізм бронювання для приватних виконавців, які здійснюють діяльність у встановленому законом порядку та мають діюче посвідчення.

Автор ще однієї петиції вважає, що мобілізація адвокатів, працівників безоплатної правової допомоги, державних та приватних виконавців матиме руйнівні наслідки для всієї системи професійної правничої допомоги та примусового виконання рішень.