Інтерфакс-Україна
Події
10:05 27.05.2026

Одразу три петиції до Кабміну про право державних і приватних виконавців на відстрочку та бронювання не набрали необхідних голосів

2 хв читати
Одразу три петиції до Кабміну про право державних і приватних виконавців на відстрочку та бронювання не набрали необхідних голосів
Фото: Генштаб ЗСУ

Три петиції на сайті Кабінету міністрів із закликом забезпечити державним та приватним виконавцям право на отримання відстрочки та бронювання на період мобілізації не набрали необхідних для розгляду кількість голосів.

Згідно з платформою на сайті уряду, петиції були подано в один день 26 лютого, і станом на 27 травня вони набрали лише 6, 12 і 65 голосів із 25 тис. необхідних.

"Примусове виконання судових рішень є завершальною і невід’ємною стадією правосуддя, і будь яке ухвалене судом рішення без його фактичного виконання не має належної державної ваги. Саме на стадії примусового виконання рішень відбувається реальне відновлення порушених прав як фізичних, так і юридичних осіб, або ж компенсація понесеної шкоди чи збитків… При цьому державні та приватні виконавці в Україні, з огляду на їхню невелику кількість, фактично не становлять значимого для оборони країни мобілізаційного потенціалу", – йшлося в одній із петицій.

Іншою петицією пропонувалося: внести зміни до ст. 23 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", включивши державних та приватних виконавців до переліку осіб, які мають право на відстрочку; розробити чіткий механізм бронювання для приватних виконавців, які здійснюють діяльність у встановленому законом порядку та мають діюче посвідчення.

Автор ще однієї петиції вважає, що мобілізація адвокатів, працівників безоплатної правової допомоги, державних та приватних виконавців матиме руйнівні наслідки для всієї системи професійної правничої допомоги та примусового виконання рішень.

Теги: #виконавці #бронювання #відстрочка #петиції

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:22 22.05.2026
Усі критично важливі підприємства мають підтвердити свій статус протягом трьох місяців за оновленими критеріями

Усі критично важливі підприємства мають підтвердити свій статус протягом трьох місяців за оновленими критеріями

21:02 22.05.2026
Кабмін підвищує поріг для отримання бронювання з 2,5 до 3 мінзарплат або до 25,94 тис./міс – міністр Соболев

Кабмін підвищує поріг для отримання бронювання з 2,5 до 3 мінзарплат або до 25,94 тис./міс – міністр Соболев

10:46 05.05.2026
Квота бронювання до 50% військовозобов'язаних на держслужбі всюди вичерпана повністю – голова НАДС Алюшина

Квота бронювання до 50% військовозобов'язаних на держслужбі всюди вичерпана повністю – голова НАДС Алюшина

18:22 02.05.2026
На Волині викрили схему незаконного "бронювання" військовозобов'язаних в одному з ліцеїв

На Волині викрили схему незаконного "бронювання" військовозобов'язаних в одному з ліцеїв

21:59 08.04.2026
Федоров: Військові віком 18-25 років отримають гарантовану відстрочку після завершення річного контракту

Федоров: Військові віком 18-25 років отримають гарантовану відстрочку після завершення річного контракту

12:58 04.04.2026
Держетнополітики розширила перелік священників, які підлягають бронюванню

Держетнополітики розширила перелік священників, які підлягають бронюванню

13:19 20.03.2026
У Києві посадовців НДПІ містобудування підозрюють у схемі "бронювання" від мобілізації та виправдовуванні агресії РФ

У Києві посадовців НДПІ містобудування підозрюють у схемі "бронювання" від мобілізації та виправдовуванні агресії РФ

18:50 18.03.2026
Процес перебронювання працівників на порталі "Дія" став автоматичним та безшовним

Процес перебронювання працівників на порталі "Дія" став автоматичним та безшовним

14:04 13.03.2026
Підприємства ОПК зможуть тимчасово бронювати працівників із порушеннями військового обліку в "Дії"

Підприємства ОПК зможуть тимчасово бронювати працівників із порушеннями військового обліку в "Дії"

22:08 02.03.2026
Міноборони розширило відстрочки у Резерв+ для батьків трьох і більше дітей незалежно від сімейного стану

Міноборони розширило відстрочки у Резерв+ для батьків трьох і більше дітей незалежно від сімейного стану

ВАЖЛИВЕ

В Одесі затримали священника УПЦ (МП), підозрюваного у наведенні ракет РФ, – СБУ

Шмигаль: Норвегія надасть EUR40 млн гранту на підтримку енергетичної стійкості України

Командувач СБС повідомив про плани відповіді Білорусі, якщо та вступить у війну на боці РФ: перші 500 цілей вже на олівці

Направлено до суду справу Тимошенко щодо підкупу нардепів

Зеленський присвоїв почесну відзнаку "Місто-рятівник" містам Будапешт, Гданськ, Таллінн та Сен-Жермен-ан-Ле

ОСТАННЄ

Атакована бригада енергетиків на Харківщині, двоє працівників поранені – Міненерго

Другий всеукраїнський форум "Зоосвідомі" для обговорення рішень щодо добробуту тварин відбудеться в Києві

Росія зараз не здатна до наступу проти НАТО, але союзники мають бути готові, – Сікорський

В Одесі затримали священника УПЦ (МП), підозрюваного у наведенні ракет РФ, – СБУ

ISW: Росія може використати Білорусь для ударів по логістичних маршрутах України

Петиція до Кабміну про перегляд закону щодо урівнювання виплат для родин загиблих і зниклих безвісти військових набрала 25 тис. голосів

В Україні День Сил спеціальних операцій, Зеленський привітав воїнів

Рух поїздів на "синій" лінії метрополітену в Києві відновлено

Ворог обстріляв Херсонщину, одна жертва і 17 постраждалих

РФ масовано атакувала Чернігів та область дронами, є руйнування та постраждалі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА