09:55 27.05.2026

В Одесі затримали священника УПЦ (МП), підозрюваного у наведенні ракет РФ, – СБУ

Контррозвідка Служби безпеки України затримала в Одесі ієрея одного з храмів місцевої єпархії УПЦ (МП), який був завербований російською ГРУ та коригував подвійний удар по Одесі у березні 2024 року.

"Тоді за його координатами рашисти атакували рекреаційну зону портового міста двома балістичними ракетами "Іскандер-М". Перша – уразила житлову забудову та іншу цивільну інфраструктуру обласного центру, де, на думку коригувальника, могли перебувати військові. Другий удар відбувся по цій же локації, коли на місце події прибули екстрені служби", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Після вогневого ураження агент "прозвітував" про наслідки повітряної атаки рф і "заліг на дно", щоб уникнути викриття.

Як встановило розслідування, клірик потрапив до уваги рашистів, коли публікував прокремлівські коментарі в Телеграм-каналах. Після вербування священник, не знімаючи церковну рясу, обходив місто, щоб позначити на гугл-картах геолокації потенційних "цілей". Зібрані відомості він передавав у чат-бот, який адміністрував зрадник – Сергій Лебедєв (псевдонім "Лохматий"), що переховується в Донецьку і працює на російську воєнну розвідку.

Також встановлено, що агент передавав ворогу координати розташування сил і засобів ППО ЗСУ, які забезпечували захист повітряного простору Одещини під час ракетних атак рф.

Крім того, клірик "зливав" окупантам відомості про одну з електропідстанцій поблизу Одеси, зокрема щодо системи її захисту, а після ворожого удару по енергооб’єкту інформував російську воєнну розвідку про наслідки його ураження.

Співробітники СБУ встановили причетність ієрея до коригування обстрілу Одеси і затримали його за місцем проживання. Під час обшуків у нього вилучено смартфон, який він використовував для збору розвідданих та контактів з ГРУ РФ.

Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Як повідомлялося, росіяни завдали ракетних ударів по Одесі вдень 15 березня 2024 року. Завдані з інтервалом в півгодини удари забрали життя 21 людини, ще 74 отримали поранення різного ступеня тяжкості. 

