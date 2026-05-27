ISW: Росія може використати Білорусь для ударів по логістичних маршрутах України

Росія та Білорусь, судячи з усього, створюють передумови для того, щоб виправдати нанесення Росією ударів безпілотниками по Україні з території Білорусі, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), оприлюдненому в середу.

Зокрема, зазначили в Інституті, білоруська сторона заявляла, що "фіксувала" 116 спроб українських безпілотників перетнути міжнародний кордон з Білоруссю. Також стверджувалось, що деякі випадки перетину кордону українськими безпілотниками були навмисними спробами завдати удару по білоруській прикордонній інфраструктурі.

"Територія Білорусі дозволила б Росії здійснювати безперервні удари безпілотниками по наземних лініях зв’язку (GLOC) на заході та північному заході України, які російські безпілотники наразі не можуть легко вражати з високою точністю та важкими боєзарядами. Здатність російських військ використовувати територію Білорусі для нанесення ударів може дозволити російським безпілотникам типу "Шахед" та дешевшим безпілотникам "Молнія" націлюватися на автомагістраль М-06, що проходить через західні області України, включаючи ключові маршрути постачання з Польщі до України та залізницю, що з’єднує Польщу та Україну. Російські війська вже наносять удари по західних областях України з території Росії, але запуск безпілотників з Білорусі дозволить російським військам використовувати дистанційно керовані безпілотники "Шахед" і "Молнія", підвищивши їхню точність і здатність вражати рухомі цілі вздовж українських GLOC", – йдеться у звіті.

Водночас зазначається, що навряд чи Білорусь розпочне наземне вторгнення в Україну, і ISW не спостерігав та не перевіряв самостійно жодного накопичення білоруських військ на білорусько-українському кордоні, яке було б достатнім для наземного вторгнення. Росія також не має резервів, необхідних для підтримки білоруських військ у разі наземного вторгнення в Україну.