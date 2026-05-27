Інтерфакс-Україна
Події
09:36 27.05.2026

Петиція до Кабміну про перегляд закону щодо урівнювання виплат для родин загиблих і зниклих безвісти військових набрала 25 тис. голосів

Петиція на сайті Кабінету міністрів України із закликом переглянути положення ухваленого закону (законопроєкт №13646) у частині встановлення єдиного граничного обсягу виплат для родин військовослужбовців, які зникли безвісти, набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Згідно з платформою на сайті уряду, петицію було подано 27 лютого і станом на 27 травня вона набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.

"Держава зобов’язана не економити на родинах тих, хто став на захист України. Соціальні гарантії мають бути повними, безумовними і такими, що не зменшуються залежно від тривалості невизначеності", – йдеться у петиції.

Авторка петиції також вимагає: забезпечити відсутність будь-якого звуження вже існуючих соціальних гарантій; надати офіційне письмове роз’яснення щодо застосування перехідних положень до військовослужбовців, які зникли безвісти до набрання законом чинності; провести публічне обговорення із залученням родин зниклих безвісти військовослужбовців. 

Як повідомлялося, 25 лютого Верховна Рада ухвалила законопроєкт №13646 про внесення змін до деяких законів щодо соціального захисту військовослужбовців базової військової служби, членів їхніх сімей та інших питань. Серед іншого закон запроваджує єдиний підхід до виплат родини захисників і захисниць, які загинули або зникли безвісти – без різних правил за однакових обставин.

26 лютого закон направлено на підпис президенту, але на сьогодні ще не підписаний ним.

Теги: #зниклі_безвісти #військові #петиція #виплати

