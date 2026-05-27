Інтерфакс-Україна
Події
09:33 27.05.2026

В Україні День Сил спеціальних операцій, Зеленський привітав воїнів

1 хв читати
В Україні День Сил спеціальних операцій, Зеленський привітав воїнів
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент України Володимир Зеленський привітав із професійним святом воїнів Сил спеціальних операцій.

"Сили спеціальних операцій – це одна з найбільш ефективних складових нашого захисту. Точні операції та завжди важливі результати для держави. Воїни щодня доводять силу, витримку й професіоналізм у боротьбі за Україну", – написав Зеленський у Телеграмі у середу.

Президент наголосив, що Україна "тримається завдяки тим, хто бився і б’ється заради нашої держави, як за самого себе, хто ризикує власним життям заради безпеки інших, хто виконує надважливу роботу в найнебезпечніших умовах. Дякуємо кожному воїну ССО за мужність, відданість і захист України".

"Вітаю з вашим професійним днем, воїни!" – написав президент України.

Допис Зеленського супроводжується низкою фото роботи воїнів ССО: 8-й полк спеціального призначення ССО ім. Князя Ізяслава Мстиславича, 3-й окремий полк СпП ім. князя Святослава Хороброго, 73-й морський центр ССО України, 1-й загін окремого полку зв’язку ССО, 144-й Центр Сил спеціальних операцій, 6-й полк ССО "Рейнджер".

Теги: #ссо #свято #сили_спецоперацій

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:24 27.05.2026
Зеленський привітав усіх мусульман з національним святом Курбан-байрам, також згадав Крим

Зеленський привітав усіх мусульман з національним святом Курбан-байрам, також згадав Крим

20:52 26.05.2026
День працівника органу державного фінансового контролю буде відзначатись щороку 29 липня – указ

День працівника органу державного фінансового контролю буде відзначатись щороку 29 липня – указ

11:47 21.05.2026
ССО ЗСУ: Уражено Сизранський НПЗ

ССО ЗСУ: Уражено Сизранський НПЗ

16:05 13.05.2026
ССО уразили об'єкти нафтового терміналу на Чорному морі біля російської Тамані

ССО уразили об'єкти нафтового терміналу на Чорному морі біля російської Тамані

10:05 06.05.2026
Президент поздоровив захисників України з Днем піхотинця

Президент поздоровив захисників України з Днем піхотинця

16:33 28.04.2026
ССО ЗСУ уразили базу "Іскандерів" в окупованому Криму

ССО ЗСУ уразили базу "Іскандерів" в окупованому Криму

11:56 17.04.2026
ССО ЗСУ: Уражено базу підрозділу БпЛА "Рубікон" під Маріуполем

ССО ЗСУ: Уражено базу підрозділу БпЛА "Рубікон" під Маріуполем

16:36 10.04.2026
Великодній кошик, мамина паска і дорога додому: зірки розповіли, що для них означає свято

Великодній кошик, мамина паска і дорога додому: зірки розповіли, що для них означає свято

09:43 26.03.2026
Зеленський у 12-ту річницю створення Нацгвардії: Пишаємося кожним і кожною, хто воює заради України

Зеленський у 12-ту річницю створення Нацгвардії: Пишаємося кожним і кожною, хто воює заради України

13:29 18.03.2026
ССО ЗСУ: Уражено підрозділ "Рубікон" та склад боєприпасів на ТОТ Донеччини

ССО ЗСУ: Уражено підрозділ "Рубікон" та склад боєприпасів на ТОТ Донеччини

ВАЖЛИВЕ

Шмигаль: Норвегія надасть EUR40 млн гранту на підтримку енергетичної стійкості України

Командувач СБС повідомив про плани відповіді Білорусі, якщо та вступить у війну на боці РФ: перші 500 цілей вже на олівці

Направлено до суду справу Тимошенко щодо підкупу нардепів

Зеленський присвоїв почесну відзнаку "Місто-рятівник" містам Будапешт, Гданськ, Таллінн та Сен-Жермен-ан-Ле

На Дніпропетровщині меру міста завдано ножового поранення, поліція розслідує обставини

ОСТАННЄ

Петиція до Кабміну про перегляд закону щодо урівнювання виплат для родин загиблих і зниклих безвісти військових набрала 25 тис. голосів

Рух поїздів на "синій" лінії метрополітену в Києві відновлено

Ворог обстріляв Херсонщину, одна жертва і 17 постраждалих

РФ масовано атакувала Чернігів та область дронами, є руйнування та постраждалі

ППО України збила 150 зі 163 БпЛА, зафіксовано влучання 8 ударних БпЛА на 7 локаціях

Окупанти за добу втратили 1000 осіб та 274 од. спецтехніки – Генштаб

Двоє постраждалих через російські обстріли Сумщини – поліція

Армія РФ атакувала два райони Дніпропетровщини, шестеро поранених

Троє цивільних постраждали через ворожі дронові атаки на Херсонщині

СБУ затримала російську агентку, яка наводила ракети на локації Сил оборони на Донеччині

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА