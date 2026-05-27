В Україні День Сил спеціальних операцій, Зеленський привітав воїнів

Президент України Володимир Зеленський привітав із професійним святом воїнів Сил спеціальних операцій.

"Сили спеціальних операцій – це одна з найбільш ефективних складових нашого захисту. Точні операції та завжди важливі результати для держави. Воїни щодня доводять силу, витримку й професіоналізм у боротьбі за Україну", – написав Зеленський у Телеграмі у середу.

Президент наголосив, що Україна "тримається завдяки тим, хто бився і б’ється заради нашої держави, як за самого себе, хто ризикує власним життям заради безпеки інших, хто виконує надважливу роботу в найнебезпечніших умовах. Дякуємо кожному воїну ССО за мужність, відданість і захист України".

"Вітаю з вашим професійним днем, воїни!" – написав президент України.

Допис Зеленського супроводжується низкою фото роботи воїнів ССО: 8-й полк спеціального призначення ССО ім. Князя Ізяслава Мстиславича, 3-й окремий полк СпП ім. князя Святослава Хороброго, 73-й морський центр ССО України, 1-й загін окремого полку зв’язку ССО, 144-й Центр Сил спеціальних операцій, 6-й полк ССО "Рейнджер".