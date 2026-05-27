Інтерфакс-Україна
Події
09:24 27.05.2026

Рух поїздів на "синій" лінії метрополітену в Києві відновлено

1 хв читати
Рух поїздів на "синій" лінії метрополітену в Києві відновлено

КП "Київський метрополітен" відновило рух поїздів на "синій" лінії після 15-хвилинної затримки в зв’язку з проникненням одного з пасажирів у тунель на станції "Палац "Україна", повідомила пресслужба підприємства.

"Рух поїздів на "синій" лінії метрополітену відновлено. Через несанкціоноване проникнення пасажира у тунель на станції "Палац "Україна" була затримка в русі поїздів до 15 хв", – йдеться у повідомленні метрополітену.

Обставини інциденту з’ясують працівники поліції.

Теги: #метрополітен #відновлення_руху

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:14 09.05.2026
Київський метрополітен має намір переглянути алгоритми використання дефібриляторів після випадку біля ст.м. "Політехнічний інститут"

Київський метрополітен має намір переглянути алгоритми використання дефібриляторів після випадку біля ст.м. "Політехнічний інститут"

10:33 16.03.2026
Петиція із закликом продовжити роботу Київського метро до опівночі не набрала необхідних голосів

Петиція із закликом продовжити роботу Київського метро до опівночі не набрала необхідних голосів

11:29 16.02.2026
Елементи стелі обвалилися на двох станціях метро в Києві, обидві працюють без змін, причиною названі обстріли

Елементи стелі обвалилися на двох станціях метро в Києві, обидві працюють без змін, причиною названі обстріли

14:45 31.01.2026
У Києві починають відновлювати роботу метро на всіх трьох лініях – Кличко

У Києві починають відновлювати роботу метро на всіх трьох лініях – Кличко

17:41 26.01.2026
Рух "червоною" лінією метро в Києві здійснюється з обмеженнями через тривогу – КМДА

Рух "червоною" лінією метро в Києві здійснюється з обмеженнями через тривогу – КМДА

15:23 25.01.2026
Петиція про розміщення у вестибюлях київського метро фандоматів для оплати проїзду через збір пластику не набрала необхідних голосів

Петиція про розміщення у вестибюлях київського метро фандоматів для оплати проїзду через збір пластику не набрала необхідних голосів

14:38 24.01.2026
"Червона" лінія метро в Києві відновила роботу в звичайному режимі

"Червона" лінія метро в Києві відновила роботу в звичайному режимі

10:55 20.01.2026
Понад 10 тис. киян перебували на станціях метро вночі під час повітряної тривоги – КМДА

Понад 10 тис. киян перебували на станціях метро вночі під час повітряної тривоги – КМДА

09:47 20.01.2026
У Києві інтервали руху поїздів метро між станціями "Дарниця" – "Арсенальна" становлять до 10 хвилин

У Києві інтервали руху поїздів метро між станціями "Дарниця" – "Арсенальна" становлять до 10 хвилин

14:50 10.01.2026
Столичний метрополітен вимушено збільшує інтервал руху поїздів - КМДА

Столичний метрополітен вимушено збільшує інтервал руху поїздів - КМДА

ВАЖЛИВЕ

Шмигаль: Норвегія надасть EUR40 млн гранту на підтримку енергетичної стійкості України

Командувач СБС повідомив про плани відповіді Білорусі, якщо та вступить у війну на боці РФ: перші 500 цілей вже на олівці

Направлено до суду справу Тимошенко щодо підкупу нардепів

Зеленський присвоїв почесну відзнаку "Місто-рятівник" містам Будапешт, Гданськ, Таллінн та Сен-Жермен-ан-Ле

На Дніпропетровщині меру міста завдано ножового поранення, поліція розслідує обставини

ОСТАННЄ

Ворог обстріляв Херсонщину, одна жертва і 17 постраждалих

РФ масовано атакувала Чернігів та область дронами, є руйнування та постраждалі

ППО України збила 150 зі 163 БпЛА, зафіксовано влучання 8 ударних БпЛА на 7 локаціях

Зеленський привітав усіх мусульман з національним святом Курбан-байрам, також згадав Крим

Окупанти за добу втратили 1000 осіб та 274 од. спецтехніки – Генштаб

Двоє постраждалих через російські обстріли Сумщини – поліція

Армія РФ атакувала два райони Дніпропетровщини, шестеро поранених

Троє цивільних постраждали через ворожі дронові атаки на Херсонщині

СБУ затримала російську агентку, яка наводила ракети на локації Сил оборони на Донеччині

27 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА