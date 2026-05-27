Рух поїздів на "синій" лінії метрополітену в Києві відновлено

КП "Київський метрополітен" відновило рух поїздів на "синій" лінії після 15-хвилинної затримки в зв’язку з проникненням одного з пасажирів у тунель на станції "Палац "Україна", повідомила пресслужба підприємства.

"Рух поїздів на "синій" лінії метрополітену відновлено. Через несанкціоноване проникнення пасажира у тунель на станції "Палац "Україна" була затримка в русі поїздів до 15 хв", – йдеться у повідомленні метрополітену.

Обставини інциденту з’ясують працівники поліції.