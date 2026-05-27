08:58 27.05.2026

Ворог обстріляв Херсонщину, одна жертва і 17 постраждалих

Російські війська обстріляли Херсонську область, одна жертва і 17 постраждалих, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 17 – дістали поранення", – написав він у Телеграм.

Прокудін зазначив, що минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Садове, Придніпровське, Зимівник, Комишани, Білозерка, Станіслав, Софіївка, Молодецьке, Широка Балка, Томина Балка, Олександрівка, Ромашкове, Розлив, Зорівка, Дніпровське, Микільське, Іванівка, Понятівка, Токарівка, Берислав, Золота Балка, Українка, Зміївка, Качкарівка, Львове, Милове, Михайлівка, Новоберислав, Новокаїри, Новоолександрівка, Осокорівка, Тягинка, Червоний Маяк та місто Херсон.

Також російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 5 багатоповерхівок та 7 приватних будинків. Також окупанти понівечили адмінбудівлю, газопровід та приватні автомобілі.

Між тим, у вівторок зі звільнених громад регіону евакуювали 3 людини.

08:51 27.05.2026
РФ масовано атакувала Чернігів та область дронами, є руйнування та постраждалі

