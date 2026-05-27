РФ масовано атакувала Чернігів та область дронами, є руйнування та постраждалі

Російська армія вночі і протягом доби здійснила масований удар по Чернігову і Чернігівській області, пошкоджено складське приміщення, спецтехніка, легковики і вантажівки, повідомив очільник ОВА В'ячеслав Чаус.

"Уночі ворог масовано вдарив дронами по Чернігову і сусідніх громадах. Багато вибухів. Влучання на різних локаціях. Є руйнування", – написав він у Телеграм.

За словами Чауса, ціллю ворога стали дачні будинки в Новобілоуській і Куликівській громадах. А також – деревообробне підприємство, логістична компанія і критична інфраструктура в Чернігові. Пошкоджене складське приміщення, спецтехніка, легковики і вантажівка.

Крім того, у вівторок вдень ворог атакував "геранями" Сновськ. Один із ударів прийшовся по кладовищу – двоє людей постраждали. Під ударом – транспортна інфраструктура.

Протягом минулої доби росіяни 28 разів обстріляли Чернігівську область.