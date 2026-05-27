Інтерфакс-Україна
Події
08:51 27.05.2026

РФ масовано атакувала Чернігів та область дронами, є руйнування та постраждалі

1 хв читати
РФ масовано атакувала Чернігів та область дронами, є руйнування та постраждалі
Фото: Нацполіція

Російська армія вночі і протягом доби здійснила масований удар по Чернігову і Чернігівській області, пошкоджено складське приміщення, спецтехніка, легковики і вантажівки, повідомив очільник ОВА В'ячеслав Чаус.

"Уночі ворог масовано вдарив дронами по Чернігову і сусідніх громадах. Багато вибухів. Влучання на різних локаціях. Є руйнування", – написав він у Телеграм.

За словами Чауса, ціллю ворога стали дачні будинки в Новобілоуській і Куликівській громадах. А також – деревообробне підприємство, логістична компанія і критична інфраструктура в Чернігові. Пошкоджене складське приміщення, спецтехніка, легковики і вантажівка.

Крім того, у вівторок вдень ворог атакував "геранями" Сновськ. Один із ударів прийшовся по кладовищу – двоє людей постраждали. Під ударом – транспортна інфраструктура.

Протягом минулої доби росіяни 28 разів обстріляли Чернігівську область.

Теги: #постраждалі #чернігівська_область #атака

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:58 27.05.2026
Ворог обстріляв Херсонщину, одна жертва і 17 постраждалих

Ворог обстріляв Херсонщину, одна жертва і 17 постраждалих

07:46 27.05.2026
Армія РФ атакувала два райони Дніпропетровщини, шестеро поранених

Армія РФ атакувала два райони Дніпропетровщини, шестеро поранених

07:43 27.05.2026
Троє цивільних постраждали через ворожі дронові атаки на Херсонщині

Троє цивільних постраждали через ворожі дронові атаки на Херсонщині

03:59 27.05.2026
Ворог вночі атакував Чернігів, пошкоджене підприємство

Ворог вночі атакував Чернігів, пошкоджене підприємство

00:27 27.05.2026
У Харкові внаслідок падіння уламків дронів РФ пошкоджено паркан приватного будинку

У Харкові внаслідок падіння уламків дронів РФ пошкоджено паркан приватного будинку

09:58 26.05.2026
На Сумщині за добу дев'ять людей постраждали від атак окупантів – ОВА

На Сумщині за добу дев'ять людей постраждали від атак окупантів – ОВА

08:56 26.05.2026
Частина Сумщини залишилася без електропостачання через збройну агресію РФ

Частина Сумщини залишилася без електропостачання через збройну агресію РФ

08:52 26.05.2026
Троє загинули, ще 33 постраждали внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

Троє загинули, ще 33 постраждали внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

08:50 26.05.2026
ДСНС: На Полтавщині внаслідок російської атаки зруйновано житловий будинок, постраждала літня жінка

ДСНС: На Полтавщині внаслідок російської атаки зруйновано житловий будинок, постраждала літня жінка

23:03 25.05.2026
Внаслідок удару по Одесі пошкоджено об'єкт інфраструктури, постраждали двоє людей – МВА

Внаслідок удару по Одесі пошкоджено об'єкт інфраструктури, постраждали двоє людей – МВА

ВАЖЛИВЕ

Шмигаль: Норвегія надасть EUR40 млн гранту на підтримку енергетичної стійкості України

Командувач СБС повідомив про плани відповіді Білорусі, якщо та вступить у війну на боці РФ: перші 500 цілей вже на олівці

Направлено до суду справу Тимошенко щодо підкупу нардепів

Зеленський присвоїв почесну відзнаку "Місто-рятівник" містам Будапешт, Гданськ, Таллінн та Сен-Жермен-ан-Ле

На Дніпропетровщині меру міста завдано ножового поранення, поліція розслідує обставини

ОСТАННЄ

ППО України збила 150 зі 163 БпЛА, зафіксовано влучання 8 ударних БпЛА на 7 локаціях

Зеленський привітав усіх мусульман з національним святом Курбан-байрам, також згадав Крим

Окупанти за добу втратили 1000 осіб та 274 од. спецтехніки – Генштаб

Двоє постраждалих через російські обстріли Сумщини – поліція

СБУ затримала російську агентку, яка наводила ракети на локації Сил оборони на Донеччині

27 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

МЗС України привітало мусульман зі святом Курбан-байрам

Латвія та Литва назвали погрози РФ Києву порушенням Статуту ООН, Росії подано ноту протесту

На фронті відбулось 232 бої за добу, найбільше на покровському та гульйпільському напрямках – Генштаб

Зеленський в День незалежності Грузії: наші нації об'єднують давні зв'язки та спільне розуміння цінності свободи

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА