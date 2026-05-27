ППО України збила 150 зі 163 БпЛА, зафіксовано влучання 8 ударних БпЛА на 7 локаціях

Сили оборони України у ніч на середу знешкодили 150 зі 163 БпЛА, проте зафіксовано влучання 8 ударних БпЛА на 7 локаціях, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 150 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", – сказано в повідомленні.

Загалом у ніч на 27 травня (з 18:00 26 травня) противник атакував 163 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Курськ, Брянськ, Орел, Міллєрово, Шаталово – РФ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Між тим, зафіксовано влучання 8 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

В повітряному просторі декілька ворожих БпЛА, додали в командуванні.