Інтерфакс-Україна
Події
08:37 27.05.2026

ППО України збила 150 зі 163 БпЛА, зафіксовано влучання 8 ударних БпЛА на 7 локаціях

Сили оборони України у ніч на середу знешкодили 150 зі 163 БпЛА, проте зафіксовано влучання 8 ударних БпЛА на 7 локаціях, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 150 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", – сказано в повідомленні.

Загалом у ніч на 27 травня (з 18:00 26 травня) противник атакував 163 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Курськ, Брянськ, Орел, Міллєрово, Шаталово – РФ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Між тим, зафіксовано влучання 8 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

В повітряному просторі декілька ворожих БпЛА, додали в командуванні.

 

11:37 26.05.2026
Генштаб ЗСУ: Уражено командні пункти, логістику противника, підтверджено зупинку роботи НПЗ "Сызранский"

09:06 26.05.2026
ППО України збила 111 зі 122 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання 9 безпілотників на 11 локаціях

05:50 26.05.2026
Роботу Сизранського НПЗ в РФ фактично зупинено після пошкодження ключової установки – ЗМІ

19:50 25.05.2026
Зеленський: Довгий час не було прогресу щодо розширення виробництва антибалістики зі США

18:23 25.05.2026
Генштаб ЗСУ: уражено нафтобазу "Белец", склади боєприпасів та об'єкти управління ворога

16:31 25.05.2026
СБС ЗСУ: Уражено засоби ППО та логістичні об'єкти противника

08:28 25.05.2026
ППО України збила 246 зі 262 БпЛА, зафіксовано влучання 10 ударних БпЛА на 9 локаціях

11:08 24.05.2026
Уражено нафтовий термінал "Таманьнефтегаз", корабель і катер на базі "Новоросійськ" – Генштаб ЗСУ

10:12 24.05.2026
РФ завдала удару 90 ракетами та 600 БпЛА, збито 55 ракет та 549 БпЛА, є влучання 16 ракет та 51 БпЛА на 54 локаціях – ПС ЗСУ

08:07 24.05.2026
Сили безпілотних систем уразили за добу 1500 ворожих цілей

