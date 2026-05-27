Інтерфакс-Україна
08:24 27.05.2026

Зеленський привітав усіх мусульман з національним святом Курбан-байрам, також згадав Крим

Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський привітав усіх мусульман з національним святом Курбан-байрам, також згадав Крим.

"Вітаю мусульман в Україні та в усьому світі зі святом Курбан-байрам, Ід аль-Адха. Нехай це свято принесе надійний мир, благословення та злагоду у кожну родину", – написав він у Телеграм.

Президент зазначив, що зі свого боку Україна робить багато, щоб якомога більше сімей могли відсвяткувати цьогорічний Курбан-байрам у справжній безпеці. "Ми захищаємо життя тут, в Україні, в Європі і також підтримуємо захист життя в країнах-партнерах на Близькому Сході, в регіоні Затоки, в регіоні Південного Кавказу. Небезпеки не повинні брати гору у жодній частині світу", – зазначив він.

"Пам'ятаємо і про наш український Крим, з якого у 2014 році почалася російська війна проти України. І ми вдячні усім, хто робить усе, щоб підтримати Україну та наших людей, хто засуджує російську окупацію та допомагає нам повертати людей з російської неволі. Пам'ятаємо про кримських політичних бранців Росії і стараємось повернути їх додому, в Україну. Дуже важливо, щоб і весь вільний світ не забував про тих, хто сьогодні позбавлений свободи. Хай це свято підтримає усі добрі серця!", – наголосив президент.

 

