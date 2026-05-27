08:21 27.05.2026

Окупанти за добу втратили 1000 осіб та 274 од. спецтехніки – Генштаб

Окупанти за добу втратили 1000 осіб та 274 од. спецтехніки – Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 1000 окупантів, один танк, 39 артсистем, три бронемашини, 1307 БПЛА, а також 274 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком середи.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.05.26 орієнтовно склали особового складу – близько 1 358 950 (+1 000) осіб, танків – 11 955 (+1) од, бойових броньованих машин – 24 618 (+3) од, артилерійських систем – 42 790 (+39) од, РСЗВ – 1 805 (+1) од, засоби ППО – 1 397 (+0) од, літаків – 436 (+0) од, гелікоптерів – 353 (+0) од, наземні робототехнічні комплекси – 1 485 (+10) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 313 342 (+1 307) од, крилаті ракети – 4 687 (+0) од, кораблі / катери – 33 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 99 645 (+271) од, спеціальна техніка – 4 224 (+3) од", – йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

11:37 26.05.2026
Генштаб ЗСУ: Уражено командні пункти, логістику противника, підтверджено зупинку роботи НПЗ "Сызранский"

08:21 26.05.2026
Генштаб зафіксував впродовж доби 267 бойових зіткнень

07:34 26.05.2026
Окупанти за добу втратили 1010 осіб та 377 од. спецтехніки – Генштаб

18:23 25.05.2026
Генштаб ЗСУ: уражено нафтобазу "Белец", склади боєприпасів та об'єкти управління ворога

08:02 25.05.2026
Окупанти за добу втратили 1020 осіб та 304 од. спецтехніки – Генштаб

11:08 24.05.2026
Уражено нафтовий термінал "Таманьнефтегаз", корабель і катер на базі "Новоросійськ" – Генштаб ЗСУ

08:11 24.05.2026
Генштаб зафіксував впродовж доби 248 бойових зіткнень

15:42 23.05.2026
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження нафтового терміналу "Шесхарис", нафтобази "Грушова" та танкеру тіньового флоту РФ

08:14 23.05.2026
Генштаб зафіксував впродовж доби 216 бойових зіткнення

07:37 23.05.2026
Окупанти за добу втратили 950 осіб та 206 од. спецтехніки – Генштаб

