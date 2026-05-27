Окупанти за добу втратили 1000 осіб та 274 од. спецтехніки – Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 1000 окупантів, один танк, 39 артсистем, три бронемашини, 1307 БПЛА, а також 274 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком середи.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.05.26 орієнтовно склали особового складу – близько 1 358 950 (+1 000) осіб, танків – 11 955 (+1) од, бойових броньованих машин – 24 618 (+3) од, артилерійських систем – 42 790 (+39) од, РСЗВ – 1 805 (+1) од, засоби ППО – 1 397 (+0) од, літаків – 436 (+0) од, гелікоптерів – 353 (+0) од, наземні робототехнічні комплекси – 1 485 (+10) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 313 342 (+1 307) од, крилаті ракети – 4 687 (+0) од, кораблі / катери – 33 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 99 645 (+271) од, спеціальна техніка – 4 224 (+3) од", – йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.