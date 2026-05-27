Інтерфакс-Україна
08:12 27.05.2026

Двоє постраждалих через російські обстріли Сумщини – поліція

Фото: https://t.me/UA_National_Police

Російські війська обстрілювали населені пункти Сумської області, внаслідок чого постраждали двоє людей, повідомляє пресслужба Національної поліції України.

"Протягом минулої доби війська рф обстріляли 20 населених пунктів області. На місцях працювали слідчо-оперативні групи, вибухотехніки поліції", – сказано в повідомленні.

У Середино-Будській громаді внаслідок удару ворожого дрону травмовано поліцейського та 55-річну жінку.

У Глухівській громаді пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди, приміщення кафе. 

У Сумській громаді пошкоджено житлові будинки, адмінбудівлю, шиномонтаж, автомобілі, сталося загорання лісу. 

 

