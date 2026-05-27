Армія РФ атакувала два райони Дніпропетровщини, шестеро поранених

Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Російські війська обстрілювали два райони Дніпропетровської області, постраждали шестеро людей, повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа.

"Шестеро людей дістали поранень. Майже 20 разів ворог атакував два райони області безпілотниками, артилерією та авіабомбами", – написав він у Телеграм.

За його словами, на Нікопольщині – Нікополь, Червоногригорівську і Марганецьку громади. Виникла пожежа. Понівечені автівки. Постраждали три людини. 58-річний чоловік госпіталізований в стані середньої тяжкості. Хлопець 17 років та чоловік 62 років лікуватимуться амбулаторно.

На Синельниківщині під ударом були Покровська і Васильківська громади. Пошкоджені приватний будинок і літня кухня. 47-річну жінку ушпиталили в стані середньої тяжкості. Жінці 66 років і чоловіку 67 років допомогу надали на місці.